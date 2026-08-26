ترس نتانیاهو از احتمال فروپاشی کابینه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر رژیم صهیونیستی با هشدار درباره پیامدهای حضور احزاب تازهتأسیس در انتخابات، از احزاب کوچک راستگرا خواست یا از رقابتها کنار بکشند یا با احزاب موجود ائتلاف کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با انتقاد از احزاب جدید راستگرا نسبت به هدر رفتن آرای جریان ائتلافی در انتخابات آینده هشدار داد.
طبق گزارش خبرگزاری معا، این اظهارات پس از آن مطرح شد که عوفر وینتر، حزب جدیدی با نام «مردم اسرائیل» راهاندازی کرد و شماری از نامزدها نیز به فهرست انتخاباتی این حزب پیوستند.
نتانیاهو بار دیگر بر این ادعا تأکید کرد که «تنها جناح راست میتواند راست را سرنگون کند» و از عوفر وینتر، موشه فیگِلین و آوی ماعوز خواست یا به احزاب موجود بپیوندند یا از حضور در انتخابات کنارهگیری کنند.
وی با اشاره به احزاب کوچک و تازهتأسیس، گفت: «امروز سه حزب نوظهور به ریاست فیگِلین، ماعوز و وینتر. داریم».
نخستوزیر رژیم صهیونیستی افزود: هر حزبی که نتواند از حد نصاب انتخاباتی عبور کند، آرای خود را از دست میدهد و حزبی که از این حد عبور کند، میتواند احزاب موجود را کنار بزند.
نتانیاهو در ادامه خطاب به احزاب جدید گفت که تنها یک پیام برای آنها وجود دارد: «یا از انتخابات کنار بروید یا با احزاب موجود متحد شوید».
وی گفت که اگر این احزاب واقعاً به آینده رژیم صهیونیستی اهمیت میدهند، باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند.
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که رقابت میان احزاب راستگرا برای کسب کرسیهای کنست میتواند بر ترکیب ائتلاف حاکم آینده تأثیر مستقیم داشته باشد و پراکندگی آرای این جریان، بهویژه در صورت ناکامی برخی احزاب کوچک در عبور از حد نصاب انتخاباتی، معادلات تشکیل کابینه را تغییر دهد.
بنیامین نتانیاهو که درپی شکست در جنگ و فشارهای ناشی از آن با انتقادات شدید روبهرو است، نگران فروپاشی کابینه ائتلافی خود و تشکیل کابینه جدید توسط جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی است.
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