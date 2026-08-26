عوامل ایجاد نفرت میان شیعه و سنی خیرخواه امت اسلامی نیستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام حیات عباس نجفی رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در استان سند در نشست خبری گفت: سناتور راجه ناصر عباس جعفری نیز دستور برگزاری «هفته وحدت» را در سراسر پاکستان صادر کرده است. هفته وحدت تنها یک عنوان مذهبی نیست، بلکه پیامی برای تقویت اتحاد، محبت، مدارا و هویت مشترک اسلامی میان امت مسلمان است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در استان سند افزود: امروز که مسلمانان در پاکستان و سراسر جهان با چالشهای مختلفی روبهرو هستند، باید به جای تبدیل اختلافات به دشمنی، بر اشتراکات تکیه کنیم و مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.
وی با اشاره به برنامههای هفته وحدت اظهار کرد: مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام میکند که در طول هفته وحدت، از راهپیماییهای میلاد النبی(ص) برادران اهل سنت در کراچی و سراسر استان سند بهطور گسترده استقبال خواهد کرد.
نجفی ادامه داد: نیروهای ما در نقاط مختلف، کمپهای استقبال، محلهای توزیع آب و نذورات برپا خواهند کرد و هر جا برادران اهل سنت با دستههای جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) عبور کنند، از آنان استقبال و به آنها خوشامد خواهیم گفت.
وی تأکید کرد: این استقبال صرفاً اقدامی تشریفاتی نیست، بلکه بیان عملی این باور است که حضرت محمد مصطفی(ص) پیامبر همه ماست و محبت به رسول خدا(ص) بزرگترین نیرویی است که امت اسلامی را به یکدیگر پیوند میدهد.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در سند تصریح کرد: عناصری که میان شیعه و سنی نفرت ایجاد میکنند، خیرخواه امت اسلامی نیستند. بزرگترین زیان فرقهگرایی متوجه مسلمانان عادی میشود و مساجد، حسینیهها، مدارس دینی، بازارها و محلهها از آتش این نفرت آسیب میبینند.
وی از علمای تمام مکاتب و مذاهب اسلامی خواست اختلافنظرها را در چارچوب علمی نگه دارند و از تکفیر، اهانت، نفرتپراکنی و تحریک احساسات مذهبی پرهیز کنند.
نجفی گفت: باید مسیر اتحاد همراه با پذیرش اختلافنظرها را در پیش بگیریم.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما