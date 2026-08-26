افتتاح دفتر تبادل علم و فناوری جهان اسلام در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تقویت تعاملات علمی و فناوری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگران کشورهای جهان اسلام، دفتر تبادل علم و فناوری جهان اسلام (STEP-AUT Office) را راه‌اندازی و رونمایی می‌کند.

راه‌اندازی دفتر تبادل علم و فناوری جهان اسلام در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه همکاری‌های این دانشگاه با بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و در راستای توسعه و استمرار ارتباطات علمی و بین‌المللی شکل‌گرفته در چارچوب برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی (STEP) انجام می‌شود.

این دفتر با هدف تقویت شبکه ارتباطی میان دانشگاهیان، پژوهشگران و مراکز علمی کشورهای اسلامی، تسهیل تبادل دانش و فناوری، حمایت از شکل‌گیری و توسعه پروژه‌های مشترک علمی و فناورانه و ایجاد بستری پایدار برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی جهان اسلام فعالیت خواهد کرد.

دهمین نشست STEP در دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از رویدادهای هفته جایزه مصطفی(ص) بود که زمینه گسترش ارتباطات علمی میان استادان و پژوهشگران این دانشگاه و نخبگان علمی کشورهای جهان اسلام را فراهم کرد. پیش از این ۹ دوره استپ در دانشگاه های برتر کشورهای ایران، مالزی، عمان و پاکستان برگزار شده بود.

در جریان این رویداد، بیش از ۸۰ استاد ممتاز بین‌المللی حضور یافتند، ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید و ۹ هسته علمی مشترک با مشارکت پژوهشگران و اعضای هیئت علمی داخلی و بین‌المللی شکل گرفت.

این هسته‌های علمی در حال حاضر در مسیر توسعه ارتباطات علمی پایدار، تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک و گسترش همکاری‌های فناورانه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مراکز علمی و دانشگاهی کشورهای مختلف جهان اسلام فعالیت می‌کنند.

راه‌اندازی دفتر STEP-AUT با هدف سامان‌دهی و تقویت این ظرفیت‌ها و تبدیل ارتباطات شکل‌گرفته به همکاری‌های پایدار، هدفمند و مبتنی بر پروژه‌های مشترک صورت می‌گیرد.

توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی و گسترش دیپلماسی علمی از جمله رویکردهای مورد تأکید در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حوزه آموزش عالی و علم و فناوری کشور است. در این میان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و راهبر توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی، نقش مهمی در حمایت از ابتکارات دانشگاهی و تقویت تعاملات علمی ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام، بر عهده دارد.

آیین رونمایی از دفتر تبادل علم و فناوری جهان اسلام (STEP-AUT Office) سه‌شنبه، ۱۰ شهریورماه، در ساختمان فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

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