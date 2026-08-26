به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت نمایندگان هلندی را به‌طور فوری از مرکز حمایت بین‌المللی غزه در کریات جات اخراج کند. این تصمیم بنا بر توصیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در پی مجموعه اقداماتی اتخاذ شده است که دولت هلند علیه اسرائیل انجام داده است؛ آخرین مورد آن تصویب قانونی برای ممنوعیت تجارت با محصولات اسرائیلی از کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان است که از ماه آینده اجرایی خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، اخراج نمایندگان هلندی پس از سلسله اقداماتی از سوی دولت این کشور صورت گرفت که مقامات صهیونیست آن را «اقدامات ضداسرائیلی» خوانده‌اند؛ آخرین مورد این اقدامات، تصویب قانونی برای ممنوعیت تجارت با کالاهای شهرک‌نشینان از کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان است که از ماه آینده اجرایی خواهد شد.

ساعر گفت: «پیام ما روشن است: هرکس موضعی علیه اسرائیل اتخاذ کند، جایی در منطقه نخواهد داشت. اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ اقدامی علیه آن بدون پاسخ باقی بماند.»

هلند همچنین به شماری از کشورهایی پیوست که با ساخت‌وساز شهرک‌سازی در منطقه E۱ مخالفت کرده‌اند. این کشورها شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نروژ هستند که در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای ارائه مناقصه ساخت یک هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی در مجتمع E۱، واقع در میان قدس و معالیه ادومیم را محکوم کردند. این کشورها از رژیم صهیونیستی خواستند فورا از این اقدام عقب‌نشینی کرده و گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری را متوقف کند.

در این بیانیه آمده است: «تصمیم کابینه اسرائیل برای ارائه مناقصه‌های ساخت‌وساز برای پروژه شهرک‌سازی E۱ غیرقابل قبول است.»

این هفت کشور اشاره کردند که جامعه بین‌المللی سال‌هاست با ساخت‌وساز در این منطقه مخالفت کرده و نگرانی شدید خود را درباره آن، هم به‌صورت علنی و هم در گفت‌وگوهای محرمانه، به اسرائیل ابراز کرده است.

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