به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «والا پیامبر» عنوان ویژه‌برنامه رادیو قرآن در ایام هفته وحدت است که با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اخلاقی، قرآنی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص)، بازخوانی سیره نورانی آن حضرت و تأکید بر نقش وحدت‌آفرین ایشان در جهان اسلام، در ایام هفته وحدت به‌صورت زنده از رادیو قرآن پخش می‌شود.

روایت «سیره نبوی» با نگاهی به جلوه‌هایی از زندگی، منش و اخلاق رسول اکرم (ص)، کارشناسی «آیینه نور» با موضوع بازتاب شخصیت پیامبر در شعر و ادب فارسی، آیتم «محمد رسول‌الله» با کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با موضوع بررسی سیمای حضرت رسول در قرآن کریم و فرازهایی از تلاوت قرآن کریم و کلام بزرگان با موضوع پیامبر رحمت و وحدت اسلامی از جمله بخش‌های متنوع این برنامه است.

همچنین از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به: ارتباط تلفنی با کارشناسان و صاحب‌نظران برای بررسی موضوعات روز مرتبط با سیره نبوی، وحدت امت اسلامی و آموزه‌های اخلاقی پیامبر اکرم (ص)، گزارش‌ها و ارتباط‌های تلفنی با آیین‌ها و مراسم مردمی، فرهنگی و مذهبی در هفته وحدت، اطلاع‌رسانی و ارتباط زنده با محافل قرآنی و برنامه‌های قرآنی سراسر کشور، پخش قطعات کوتاه نمایشی از زندگی پربرکت پیامبر، گفت‌وگو با قاریان اهل‌سنت و شیعه، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، خوانندگان آیینی و تازه‌مسلمانان و پخش فواصل نغماتی متناسب با حال‌وهوای میلاد پیامبر مهربانی‌ها و ارتباط با مخاطبان رادیو قرآن، اشاره کرد.

«والا پیامبر» با تهیه‌کنندگی فاطمه قاسم‌آبادی و گویندگی یاسر دعاگو در ایام هفته وحدت هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به‌روی آنتن رادیو قرآن می‌رود و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت قرآن، گفت‌وگو و روایت، تصویری روشن از پیام‌آور مهربانی، عدالت، اخلاق و وحدت را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

لازم به ذکر است، این برنامه در روز یکشنبه و هم‌زمان با میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص)، در قالبی ویژه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ همراه شنوندگان رادیو قرآن خواهد بود.



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