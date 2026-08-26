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رئیس امت واحده پاکستان:

پیامبر اکرم(ص) روح و جان عالم هستی است

۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
کد مطلب: 1857355
پیامبر اکرم(ص) روح و جان عالم هستی است

رئیس امت واحده پاکستان اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) روح و جان عالم هستی است و در سیره آن حضرت، همواره درهای جدیدی از معرفت و شناخت به روی انسان گشوده می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام والمسلمین امین شهیدی رئیس امت واحده پاکستان اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) روح و جان عالم هستی است و در سیره آن حضرت، همواره درهای جدیدی از معرفت و شناخت به روی انسان گشوده می‌شود.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) رنج و درد هر انسانی را رنج و درد خود می‌دانست و شادی دیگران را شادی خود تلقی می‌کرد. آن حضرت جلوه کامل رحمت الهی بر روی زمین است و سیره طیبه پیامبر(ص) به ما درس آگاهی، انسانیت، هدایت، محبت و مسئولیت اجتماعی می‌آموزد.

امین شهیدی در همایش بین‌المللی میلاد پیامبر اسلام تحت نظارت جنبش منهاج القرآن با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: این کنفرانس باشکوه می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای اتحاد و نجات امت اسلامی باشد. 

وی در پایان تصریح کرد: جایگاه، شأن و عظمت پیامبر اکرم(ص) حتی پیش از آفرینش جهان، در علم و مشیت الهی جلوه‌گر بوده است.

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