به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین امین شهیدی رئیس امت واحده پاکستان اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) روح و جان عالم هستی است و در سیره آن حضرت، همواره درهای جدیدی از معرفت و شناخت به روی انسان گشوده می‌شود.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) رنج و درد هر انسانی را رنج و درد خود می‌دانست و شادی دیگران را شادی خود تلقی می‌کرد. آن حضرت جلوه کامل رحمت الهی بر روی زمین است و سیره طیبه پیامبر(ص) به ما درس آگاهی، انسانیت، هدایت، محبت و مسئولیت اجتماعی می‌آموزد.

امین شهیدی در همایش بین‌المللی میلاد پیامبر اسلام تحت نظارت جنبش منهاج القرآن با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: این کنفرانس باشکوه می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای اتحاد و نجات امت اسلامی باشد.

وی در پایان تصریح کرد: جایگاه، شأن و عظمت پیامبر اکرم(ص) حتی پیش از آفرینش جهان، در علم و مشیت الهی جلوه‌گر بوده است.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

