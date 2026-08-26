به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ

در روزهای جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پیام‌های متعددی خطاب به مردم اردن اعلام کرد که هدف حملات این نیرو، مردم این کشور نبوده‌اند، بلکه تأسیسات و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی هدف قرار گرفته است.

سپاه در این پیام‌ها خطاب به ملت اردن تأکید کرده است: «ما نه‌تنها با کشور شما دشمنی نداریم، بلکه مردم نجیب اردن را دوست می‌داریم.» این نهاد همچنین با اشاره به حمایت‌های مردم اردن از مردم فلسطین، مدعی شده است که آنان از ابعاد «جنایات رژیم صهیونیستی در غزه» و نقش آمریکا در این تحولات آگاه هستند.

روابط عمومی سپاه ایران در پیام‌های خود اعلام کرده بود که در نخستین روز حملات آمریکا، از همین پایگاه‌ها برای انجام عملیات استفاده شده و در نتیجه آن، ۱۸۶ کودک، دانش‌آموز و معلم در میناب کشته شده‌اند.

سپاه در ادامه، با لحنی برادرانه خطاب به مردم اردن اعلام کرده بود: «سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین‌المللی نیست. انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده‌اید، این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدأ حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.»

در این بیانیه از مردم اردن خواسته شده بود که هیچ فرصتی را برای تخریب مؤسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن از دست ندهند: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.»

در همین زمینه، با یک بانوی مهاجر فلسطینی مقیم اردن، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و رسانه‌ای، به گفت‌وگو پرداختیم.

به دلایل امنیتی از ذکر نام و تصویر ایشان معذور هستیم.

ابنا: لطفا در ابتدا خود را معرفی بفرمایید.

من اصالتا فلسطینی و از منطقه نابلس هستم، اما به همراه والدینم به اردن مهاجرت کردیم و در حال حاضر دارای تابعیت اردنی و ساکن این کشور هستم.

ابنا: شناخت مردم اردن اعم از مهاجران فلسطینی ساکن این کشور و مردم اردن از ایران و شرایط پیش آمده بعد از جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران چگونه است؟

در ابتدا باید به‌طور خلاصه وضعیت کلی مردم اردن در رابطه با ایران را توضیح دهم. وضعیت کلی اردن در مورد ایران به طور کلی به دو دسته رسمی و مردمی تقسیم می‌شود:

دست اول؛ موضع رسمی و دولتی که بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ جهت‌گیری سیاسی دولت منحصر به فرد و تزلزل‌ناپذیر است، و این جهت‌گیری مشخصاً آمریکایی است. از این رو هیچ مقام دولتی یا حتی کارمندی نمی‌تواند نظری خلاف جهت‌گیری دولت ابراز کند.

اما دسته دوم که عموم مردم هستند، یعنی وضعیت مردمی، می‌توانیم آنها را به گروه تقسیم کنیم؛ گروه اول که از ایران اطلاعاتی دارند و آگاهند و پیرامون آن صحبت می کنند، گروه دوم که اطلاعی ندارند و از وضع ایران بی خبرند و گروه سوم که می‌دانند اما نمی‌خواهند حقیقت را بپذیرند و به آن اعتراف کنند.

اما گروه اول به خوبی می‌دانند که ایران یک کشور اسلامی و اهل مقاومت است و از محور مقاومت حمایت می‌کند و با رژیم جنایتکار صهیونیستی در فلسطین و منطقه مخالف است و تجاوز به ایران ناعادلانه است.

آنها به خوبی می دانند تمام هدف این تجاوز، سرنگونی دولت ضد صهیونیستی در منطقه است و آنها آشکارا در شوراها، تریبون‌ها و رسانه‌های اجتماعی در مورد این موضوع صحبت می‌کنند با این حال، این گروه توسط دولت اردن، به ویژه اداره کل اطلاعات، تحت تعقیب و پیگیری هستند.

مقامات دولتی اقدامات ظالمانه ای علیه آنها انجام می‌دهند؛ برخی صرفاً به خاطر صحبت درباره ایران تهدید می‌شوند، در حالی که برخی دیگر محاکمه و زندانی می‌شوند آنطور که دولت ادعا می‌کند هر کدام بر اساس خطری که برای اردن ایجاد می‌کنند مجازات می شوند.

در مورد گروه دوم، یعنی افرادی که چیزی از سیاست نمی‌دانند، جز آنچه به آنها گفته می‌شود و برایشان توجیه می کنند. هر چه دولت به آنها بگوید همان را می فهمند و می پذیرند گویی قدرت تفکر و استدلال و مخالفت با دولت را ندارند. متاسفانه این افراد نادان با ایران سر دشمنی دارند به اعتقاد این افراد جاهل ایران اردن را بمباران می‌کند، نه پایگاه‌های آمریکایی در اردن را که حمله اولیه به ایران از آنجا آغاز شد و این چیزی است که در رسانه‌های دولتی اردن به آنها آموزش داده می‌شود. بنابراین افراد جاهل از سر حماقت و نادانی ایران را متجاوز می دانند از این رو با ایران دشمن شدند.

در مورد گروه سوم؛ کسانی که ایران را می‌شناسند و به آن حمله می‌کنند، وجدان خود را به شیطان فروخته‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که در منطقه چه می‌گذرد و سیاست تهاجمی آمریکا چیست و می دانند که ایران از وطن آنها دفاع می کند قبل از اینکه از وطن خودش دفاع کند و به خوبی می دانند که نقشه اصلی ایجاد اسرائیل بزرگ در منطقه است و اولین کشوری که با این طرح تهدید می‌شود، اردن است آنها می‌دانند که پیروزی ایران در این نبرد، اردن را حفظ خواهد کرد. آنها همه چیز را می‌دانند، اما آنها نمی‌خواهند بفهمند، زیرا بلندگوهای خودخواه و مزدوری هستند و من به طور خاص به چهره‌های رسانه‌ای اشاره می‌کنم که بر عموم مردم تأثیر می‌گذارند.

ابنا: بعد از انتشار خبر شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای واکنش مردم اردن به این حادثه چگونه بود؟

بر اساس مقدمه معرفی‌ام از مردم اردن، می‌توانم به شما بگویم کسانی که از شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای متأثر شدند، انسان‌های آزاده‌ای هستند که می‌دانند و می‌فهمند و سخن می‌گویند و توسط دولت اردن سرکوب می‌شوند.

تعداد آنها در جامعه اردن قابل توجه است، از جمله اردنی‌های قبایل اردنی و اردنی‌های فلسطینی که تابعیت اردنی دارند اما اصالتاً فلسطینی هستند.

این افراد و دیگران با اصالت فلسطینی و اردنی نمی‌توانند علیه اشغال اسرائیل در اردن قیام کنند؛ چرا که این امر بسیار دشوار است زیرا کنترل امنیتی و اطلاعاتی در اردن بسیار شدید است و شرایط زندگی برای این افراد سخت است و دلایل آن برای شما به خوبی شناخته شده است.

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