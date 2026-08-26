رئیس مؤسسه »اول حقوق بشر« خواستار عمل آمریکا به تعهداتش در قبال افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عذرا ضیا، رئیس مؤسسه «اول حقوق بشر» و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، از دولت ایالات متحده خواست به تعهداتش در قبال مردم افغانستان عمل کند.
او روز سهشنبه (۳ شهریور) در برنامهای که بنیاد ملی برای دموکراسی در واشنگتن درباره افغانستان برگزار کرد، خواستار تغییر سیاستهای آمریکا شد. ضیا گفت در پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت و فاجعه «ابیگیت»، نباید برای آنچه از دست رفته سوگواری کرد، بلکه باید وضعیت امروز را شناخت، وعدههای زیرپاگذاشتهشده را دید و اقدام کرد.
به گفته او، در مأموریت بیستساله آمریکا در افغانستان ۸۰۰ هزار آمریکایی خدمت کردند و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر کشته شدند. هنگام خروج، نیروهای آمریکایی ۱۲۰ هزار همکار و متحد خود را به آمریکا آوردند. ابتدا روند پذیرش خوب پیش میرفت؛ پایگاههای نظامی باز شده بود و حدود ۱۲۵ هزار آمریکایی داوطلبانه برای ادغام این پناهجویان کمک میکردند.
ضیا با انتقاد از دونالد ترامپ گفت سیاستهای او این روند را مختل کرد. فسخ ناعادلانه این برنامه در تابستان ۲۰۲۵، سختگیریهای مهاجرتی و قطع کمکها هم مهاجران افغان در آمریکا را آسیب زد و هم وضعیت زنان در افغانستان را بدتر کرد.
او به زنان مقاوم در برابر طالبان و هزاران تبعیدی که به دلیل همکاری با ارتش و نهادهای آمریکایی گریختهاند اشاره کرد و خواستار تعامل با پاکستان برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری پناهجویان شد. ضیا تأکید کرد واشنگتن باید زنان افغانستان را در مرکز سیاستهایش قرار دهد، از جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک حمایت کند و در رویکرد خود به دادگاه کیفری بینالمللی تجدیدنظر کند، زیرا تضعیف این دادگاه پاسخگو کردن طالبان را دشوارتر میسازد.
به گفته او، طالبان به قتلهای فراقانونی، شکنجه، استخدام غیرقانونی کودکان و تبعیض نظاممند علیه زنان دست میزنند؛ وضعیتی که رؤسای هر دو مجلس کنگره آمریکا آن را شدیدترین بحران حقوق بشر جهان دانستهاند.
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