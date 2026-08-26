۱۳ محور جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری «نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین دیوسالار، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی، و محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی در تالار شهید رحیمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای مراسم معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به سالروز تأسیس این سازمان گفت: این مناسبت بهانه‌ای شد تا در کنار گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان، از کنشگرانی که در حوزه ایران اسلامی و معرفی ظرفیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تجلیل شود.

وی افزود: در این جایزه، تلاش شد علاوه بر شناسایی برگزیدگان، عرصه‌های مشخصی برای فعالیت کنشگران فرهنگی و عمومی تعریف شود تا این محورها بتواند انگیزه‌ای برای فعالانی باشد که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند اما هنوز ابعاد بین‌المللی فعالیت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دیوسالار با اشاره به محورهای نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی اظهار داشت: برگزیدگان و شایستگان تقدیر در ۱۳ عرصه مورد بررسی و معرفی قرار گرفته‌اند که شامل فرهنگ و هنر، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی، روایتگری از ایران، کنشگران رسانه‌ای، ایرانیان خارج از کشور، زنان، قرآن و تبلیغ، حقوق، ترجمه و نشر، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، ادیان توحیدی و ورزش است.

وی ادامه داد: در بخش ایرانیان خارج از کشور نیز به ظرفیت افرادی توجه شده است که در عرصه تصویر ایران و حمایت از ایران در سطح بین‌المللی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از همراهی و حمایت ریاست سازمان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: توجه ریاست سازمان به حوزه تصویرسازی ایران در عرصه بین‌الملل و شناخت کنشگران فعال در این عرصه، زمینه‌ساز شکل‌گیری این جایزه و توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و عمومی کشور شده است.

دیوسالار در پایان از همکاری محمدعلی ربانی دبیر علمی این جایزه، امیر رضایی‌پناه دبیر اجرایی و همکاران معاونت توسعه همکاری‌های فرهنگی و دبیرخانه جایزه در برگزاری این رویداد تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد رسانه‌ها با توجه بیشتر به این عرصه‌ها، زمینه معرفی و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی و کنشگران مؤثر ایران در عرصه بین‌المللی را فراهم کنند.

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