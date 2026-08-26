شکایت یک کارمند دیگر از سارا نتانیاهو به اتهام بدرفتاری و اهانت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کارمند پیشین در اقامتگاه نخست‌وزیر رژیم اشغالگر علیه سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، طرح دعوی کرده و او را به بدرفتاری لفظی، بیان اظهارات نژادپرستانه و واداشتن وی به انجام وظایف تحقیرآمیز متهم کرده است.

وب‌سایت عبری «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد این کارمند که رامی بن‌حمو نام دارد، گفته است همسر نخست‌وزیر اسرائیل، او را در کنار دیگر عبارات توهین‌آمیز، «مراکشی عقب‌مانده» خطاب کرده است.

بن‌حمو تأکید کرده که سارا نتانیاهو او را به کارکردن غیرقانونی در ساعات طولانی وادار می‌کرده و به او «دستور می‌داده کف دمپایی‌هایش را با دستمال مرطوب تمیز کند». در متن دادخواست آمده است که اگر بن‌حمو از دستورهای سارا نتانیاهو سرپیچی می‌کرد، خود را در معرض «حمله‌های شدید، توهین و تحقیر» می‌یافت.

بن‌حمو دومین کارمند اقامتگاه نخست‌وزیر رژیم اشغالگر است که در ماه جاری علیه سارا نتانیاهو شکایت قضایی مطرح می‌کند. سارا نتانیاهو بیش از ۲۵ سال است که با زنجیره‌ای از اتهام‌های مرتبط با بدرفتاری با کارکنان این اقامتگاه روبه‌روست؛ از فریادزدن، توهین و ناسزاگویی تا درخواست از یکی از کارکنان برای خزیدن روی زمین و تمیزکردن آشپزخانه.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در ۸ اوت گزارش داد که طی بیش از ٢٥ سال، ده‌ها شهادت و پرونده قضایی علیه او انباشته شده است؛ برخی از این پرونده‌ها به صدور حکم و پرداخت غرامت انجامیده، برخی با مصالحه خاتمه یافته و برخی دیگر نیز رد شده‌اند.

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