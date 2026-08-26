به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه روند کاهش شمار نیروهای بینالمللی مستقر در جنوب لبنان، فرماندهی نیروهای یونیفل در ناقوره با دشواریهایی برای جابهجایی نیروهای خود در مناطق اشغالی جنوب لبنان روبهروست. چرا که یونیفل برای هرگونه جابهجایی نیروها و خودروهای نظامی خود، همواره به مجوز نیاز دارد و ارتش رژیم صهیونیستی نیز اغلب به دلیل آنچه نبود ضرورت برای گشتزنی میخواند، با صدور این مجوز مخالفت میکند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در حال حاضر تنها اجازه دسترسی به مناطقی داده میشود که گروههایی از نیروهای بینالمللی در بخشهای مختلف در آن مستقر هستند. همچنین گفته شده است که طرف اسرائیلی به فرماندهی بینالمللی اطلاع داده که پرواز بالگردهای متعلق به نیروهای یونیفل نیز نیازمند مجوز ویژه است.
بر اساس گفته یک منبع آگاه از فعالیت نیروهای بینالمللی، این نیروها اغلب برای تسهیل عبور خودروهای متعلق به نهادهای بشردوستانه با فرماندهی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی تماس میگیرند. خودروهایی که برای انتقال ساکنان یا رساندن مواد غذایی و دیگر نیازمندیها به افرادی که همچنان در روستاهای تحت اشغال زندگی میکنند، مورد استفاده قرار میگیرند.
این منبع میگوید که رژیم صهیونیستی هنوز تصمیم نهایی خود را درباره امکان خروج این ساکنان از منطقه اشغالی نگرفته است؛ چراکه به افرادی که قصد ترک منطقه را دارند هشدار میدهد که در آینده اجازه بازگشت به آنها داده نخواهد شد.
تحرکات عوامل لحد
از سوی دیگر، دستگاههای امنیتی رسمی، فعالیت گسترده گروههایی از اعضای گروه شبه نظامی آنتوان لحد را که همچنان در داخل اراضی اشغالی حضور دارند، زیر نظر گرفتهاند.
این افراد در تلاش هستند سفرهایی را برای اعضای این گروه به روستاهایشان در جنوب لبنان سازماندهی کنند و امکان بازگشت به خانههایی را که در سال ۲۰۰۰ میلادی همزمان با فرار نیروهای اشغالگر صهیونیست، ترک کرده بودند، بررسی کنند.
منابع میگویند ساکنان روستاهای مرزی نسبت به این تماسها نگرانی زیادی دارند. چراکه بیم آن میرود افراد مسلحی از میان این عوامل دوباره به روستاها بازگردند و در صورت تصمیم گروههای مقاومت برای تعقیب و برخورد با عوامل، این مناطق به اهداف عملیات مقاومت تبدیل شوند.
تحرکات رژیم صهیونیستی در مرز شرقی
در منطقه مرزی شرقی نیز نیروهای نظامی صهیونیست مستقر در بخش سوری جبلالشیخ، شروع به گسترش حضور خود به سمت لبنان کردهاند و گشتهای آنها به محدودههای عمومی متعلق به روستاهای لبنانی میرسد.
همزمان گزارشهایی درباره تماسهای فردی برخی سربازان ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای امنیتی با شهروندان منطقه حاصبیا منتشر شده است. گفته میشود آنها درباره نیازهای مردم به مواد غذایی و حمایتهای درمانی پرسوجو میکنند.
در همین حال، برخی شیوخ دروزی ساکن مناطق اشغالی فلسطین نیز تلاش میکنند روابط و تماسهای عادی با ساکنان روستاهایی برقرار کنند که نیروهای نظامی صهیونیست در آنها حضور مستقیم ندارند، اما از راه دور بر این مناطق نظارت میکنند.
ادامه تخریب مناطق جنوبی لبنان
در همین حال، نیروهای اشغالگر صهیونیست عملیات تخریب و ویرانسازی را در مناطق اشغالی جنوب لبنان ادامه میدهند.
هواپیماهای جنگی نیز سراسر رشتهکوههای علی الطاهر را هدف حملات هوایی قرار دادهاند و مناطقی را بمباران میکنند که به باور رژیم صهیونیستی، نقاط فعالیت نیروهای مقاومت یا مسیرهای منتهی به تأسیسات زیرزمینی در این منطقه هستند.
رژیم صهیونیستی برای این حملات از انواع مختلف مهمات با وزنهای متفاوت استفاده میکند و هدف خود را از بین بردن آنچه منابع تهدید برای نیروهایش میداند، اعلام کرده است. نیروهایی که همچنان تلاش میکنند برای اشغال کامل منطقه پیشروی کنند.
ادعای رژیم صهیونیستی درباره تقویت توان حزبالله
در همین چارچوب، طی روزهای گذشته توجهها به انتشار اطلاعاتی از سوی رسانههای عبری جلب شده است که به نقل از منابع نظامی مدعیاند حزبالله از آرامش در جبهه برای تقویت تواناییها و تغییر شیوه استقرار نیروهای خود استفاده میکند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر ارشد گزارش داد که برآورد ارتش این رژیم این است که حزبالله از آتشبس برای تقویت توان خود از طریق فعالیتهای مختلف و انتقال سلاح از ایران استفاده میکند.
بر اساس گزارش همین شبکه، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر فعالیت حزبالله برای افزایش و گسترش تلاشها جهت هدف قرار دادن نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان را زیر نظر گرفتهاند.
این شبکه مدعی شده است که حزبالله در واکنش به تلاشهای اسرائیل برای کنترل تپه علی الطاهر، اقدام به کارگذاری بمبهای دستساز علیه نیروهای نظامی صهیونیست میکند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی همچنین به نقل از یک منبع امنیتی این رژیم گفته است که آرامش موقت در شمال اراضی اشغالی، گمراهکننده است و ما بر همین اساس در حال آمادهسازی هستیم.
تغییر شیوه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر، شیوه تحرک نیروهای اشغالگر صهیونیست در مناطق تحت اشغال جنوب لبنان نیز تغییر کرده است.
ساکنان محلی مشاهده کردهاند که تانکها و نیروهای پیاده ارتش رژیم صهیونیستی، بولدوزرهایی را که مشغول تخریب خانهها هستند، همراهی میکنند.
همچنین نیروهای ویژه معمولاً در کنار گروههایی حضور دارند که وارد روستاهای اشغالی میشوند و مقادیر زیادی مواد منفجره با خود حمل میکنند.
بر اساس مشاهدات موجود، ارتش رژیم صهیونیستی بهطور گستردهتری به استفاده از نیترات آمونیوم روی آورده و آن را جایگزین مواد منفجره صنعتی معمول کرده است.
روزنامه معاریو گزارش داده است که پس از مجموعهای از کمینهای حزبالله در داخل خط زرد که به تلفات انسانی در میان نیروهای نظامی صهیونیست منجر شد ــ مهمترین آنها انفجار یک ساختمان بمبگذاریشده در منطقه مجدل زون بود ــ فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است پیش از ورود نیروها به هر منطقهای در داخل خط زرد از نیروی هوایی استفاده کند تا خطرات متوجه سربازان کاهش یابد.
نگرانی رژیم صهیونیستی از پهپادهای انتحاری
در مورد تهدید پهپادهای انتحاری نیز نیروهای صهیونیست از وجود نگرانی شدید در میان سربازان مستقر در جنوب لبنان خبر میدهند.
روزنامه «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت که سربازان صهیونیست در شرایط دشواری قرار دارند.
«یوآف لیمور» خبرنگار این روزنامه به نقل از یکی از سربازانی که در منطقه «یحمر» خدمت میکند، نوشته است: زمین اینجا فریبنده است. از یک طرف، مناظر طبیعی زیبا و آرام به نظر میرسند و از طرف دیگر، حزبالله همچنان حضور دارد و میتواند هر لحظه حرکت کند.
به گفته این سرباز، تهدید اصلی برای نیروها همچنان پهپادها هستند.
او توضیح داده است که یک روز در داخل ساختمانی نشسته بوده که یک پهپاد در اطراف او به پرواز درآمده و به دنبال پنجرهای برای ورود به ساختمان میگشته است.
بر اساس این گزارش، تهدیدهای دیگری نیز شامل موشکهای ضدزره و بمبهای دستساز است.
به همین دلیل، ارتش رژیم صهیونیستی تلاش میکند با تغییر و سازماندهی وضعیت منطقه، کار حزبالله را برای انجام حملات دشوارتر کند.
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