به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- در سالروز فرخنده میلاد با سعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع)، آیین باشکوهی با حضور آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، معاونان، مدیران و عموم کارکنان و همکاران مجمع در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد. این مراسم مجالی هم شد برای تقدیر و تجلیل از جهاد و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران مجمع در اجرای موفقیت‌آمیز دو کلان‌رویداد بین‌المللی اخیر یعنی برنامه «تکریم و تشییع امام شهید» و «حماسه اربعین حسینی» بود. در این آیین، دکتر احمد علمشاهی معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) به عنوان نخستین سخنران، گزارش مبسوط و دقیقی از ابعاد مدیریتی، ساختاری و رفاهی مجمع ارائه نمود و برنامه‌های تحولی این معاونت در جهت ارتقای سرمایه انسانی و انضباط اداری را تبیین کرد.

تجلی اراده و توانمندی جهادی کادر مجمع در اجرای پروژه‌های بین‌المللی

دکتر احمد علمشاهی، معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، سخنان خود را با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام جعفر صادق (ع) آغاز کرد و اظهار داشت این جلسه در کنار مناسبت فرخنده خود، بهانه‌ای ارزشمند برای تقدیر و تشکر مادی و معنوی از زحمات شبانه‌روزی همه همکاران خوب در دو برنامه بزرگ گذشته است. وی با اشاره به درخشش کم‌نظیر مجمع در فعالیت‌های ماه گذشته تصریح کرد: «مجموعه مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در این دو رویداد به حق درخشید و حضور بسیار پررنگ، مقتدرانه و مؤثری از خود به نمایش گذاشت».

معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع در ادامه با بیان اینکه برنامه تشییع و بزرگداشت «امام شهید» یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین اقدامات مجمع بود، تصریح کرد: «هرچند تمام تلاش‌های مجمع قطره‌ای ناچیز در دل اقیانوس عظیم تشیع است، اما این کار در جایگاه خود یکی از اقدامات بزرگ در سطح کشور بود؛ چرا که مجمع موفق شد میزبان شایسته قریب به ۱۰۰ نفر از مهمانان برجسته خارجی و چهره‌های بین‌المللی باشد که دلداده امام شهید بودند و با عشق در این برنامه حضور پیدا کردند».

وی با تشریح فرایند فشرده و جهادی برنامه‌ریزی این رویداد بزرگ افزود: «فاصله‌ زمانی ابلاغ برنامه تا اجرای نهایی آن فوق‌العاده کوتاه بود و ما تقریباً نزدیک به ۱۰ روز زمان داشتیم که شرایط بسیار فشرده‌ای را برای برنامه‌ریزی و هماهنگی ایجاد کرده بود. با این حال، همکاران ما با همت جهادی، نخستین جلسه هماهنگی را به صورت مجازی برگزار کردند و پیگیری‌های اولیه را با سرعت آغاز نمودند».

وی افزود: «صبح روز جمعه نیز نخستین جلسه حضوری و رسمی با حضور همکاران در تهران برگزار شد و در طول چند شبانه‌روز، برنامه‌ریزی‌ها در یک قالب کاملاً فشرده دنبال شد».

دکتر علمشاهی با اشاره به اینکه متغیرهای متعدد و مسائل امنیتی حساسی بر این برنامه‌ها حاکم بود، تصریح کرد: «توانمندی بالای همکاران مجمع در مدیریت یک رویداد بین‌المللی در این سطح، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ویژه و ممتاز مجمع در اجرای چنین طرح‌های کلانی است که شایسته جدی‌ترین تقدیرهاست؛ چرا که بخش مهمی از برنامه‌های مربوط به تکریم امام شهید حتی تا روزهای پایانی نیز مشخص و قطعی نبود و مسائل امنیتی و هماهنگی‌ها واقعاً در سختی بود».

برنامه‌ریزی راهبردی مجمع برای توسعه سرمایه انسانی و تحول دیجیتال

معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع با تبیین سیاست‌های کلان مدیریتی این معاونت، بر ضرورت بازتعریف فرآیندهای اداری تاکید کرد و اظهار داشت: «از زمانی که توفیق خدمت به همکاران را پیدا کردیم، برنامه اصلی ما بر پایه ارتقای کارآمدی سازمانی، تصحیح فرآیندهای داخلی، و برقراری انضباط، نظم و شفافیت اداری بیش از گذشته استوار بوده است». وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه انسانی مجمع ارزشمندترین دارایی این مجموعه است، تصریح کرد: «ما عمیقاً به دنبال توسعه، حمایت و ارتقای همه‌جانبه سرمایه انسانی مجمع هستیم و بر این باوریم که کادر اداری باید از هر جهت مورد پشتیبانی قرار گیرد».

وی با اشاره به اینکه مأموریت‌های بین‌المللی مجمع نیازمند ابزارهای نوین است، افزود: «ما فرآیند استقرار سیستم‌های مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی و آغاز تحول دیجیتال را در مجمع کلید زده‌ایم؛ چرا که معتقدیم این سامانه‌ها به عنوان زیرساخت‌های نوین، بهترین حامی برای پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی و بین‌المللی مجمع خواهند بود».

دکتر علمشاهی در پایان سخنان خود با آرزوی تعالی روزافزون مجمع ابراز امیدواری کرد که با مشارکت، همدلی و همت همه عزیزان، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) بیش از پیش در عرصه‌های فرهنگی و بین‌المللی بدرخشد و این معاونت بتواند نقش پشتیبان و همیار واقعی را برای تحقق اهداف متعالی مجمع ایفا کند.

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