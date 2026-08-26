به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع مردمی از دشت برچی در غرب کابل می‌گویند که در ماه‌های اخیر مصرف قرص‌های اعتیادآور و روان‌گردان در میان جوانان به شدت افزایش یافته است.

سخی بهزاد، یکی از فعالان اجتماعی غرب کابل، روز دوشنبه ۲ شهریور به خبرنگار ابنا گفت: امروزه توزیع و عرضه «قرص K» (نوعی روان‌گردان) به‌طور پنهانی در کمین جوانان منطقه برچی قرار گرفته و آنان را در دام مرگبار خود گرفتار کرده است.

این فعال اجتماعی با تأکید بر اینکه قرص‌های اعتیادآور پدیده‌ای غافلگیرکننده و جنگ بی‌صدا علیه جوانان است، افزود: توزیع‌کنندگان این سم فریبنده می‌دانند برای فروپاشی یک جامعه نیازی به شلیک گلوله نیست؛ کافی است ذهن پویای جوانان را از اندیشه خالی کنند و شور زندگی را در آنان نابود سازند.

بهزاد تصریح کرد: جوانانی که با هزاران امید خانواده راهی مدرسه و دانشگاه شدند تا آینده‌ساز کشور باشند، امروز در معرض دام‌های خطرناکی قرار دارند. این قرص‌های ویرانگر به‌آرامی لبخند را از چهره جوانان می‌ربایند، جسم آنان را فرسوده می‌کنند و روحیه آنان را مسخ می‌سازند. کسانی که این مواد خطرناک را در اختیار جوانان قرار می‌دهند، در واقع ستون فقرات جامعه را هدف گرفته‌اند.

او خطاب به خانواده‌ها گفت: امروز وقت غفلت نیست. باید بیش از پیش مراقب فرزندان خود باشند و نسبت به تغییرات ناگهانی رفتار، پرخاشگری بی‌دلیل، انزواطلبی و رفت‌وآمدهای مشکوک بی‌تفاوت نمانند. خانه‌ها باید به کانون گفت‌وگو و همدلی تبدیل شوند تا ناامیدی جوانان آنان را به دام این سموم کشنده نکشاند.

برخی از ساکنان کابل نیز داروخانه‌ها را به فروش بدون نسخه داروهای روان‌گردان متهم می‌کنند. سلیمان مدرس، یکی از اهالی غرب کابل، در این‌باره گفت: برخی داروخانه‌ها به‌خاطر منافع شخصی خط قرمز اخلاق و انسانیت را نادیده گرفته و داروهای اعتیادآور می‌فروشند و نظارت چندانی هم بر این موضوع وجود ندارد.

وی تأکید کرد که باید هرچه سریع‌تر تحقیقات همه‌جانبه درباره فروش غیرمجاز داروهای روان‌گردان انجام شود و عاملان آن به دست قانون سپرده شوند.

نگرانی‌ها درباره مصرف قرص‌های روان‌گردان در میان جوانان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از آنان به‌دلیل فقر، بحران اقتصادی و بیکاری نسبت به آینده افغانستان ناامید شده‌اند و برای تسکین این ناامیدی به این داروها روی می‌آورند.

بررسی خبرنگار ابنا در کابل نشان می‌دهد برخی داروخانه‌ها قرص‌هایی مانند ترامادول و پراگابالین را که آثار روان‌گردان دارند، با قیمت گزاف و بدون نسخه به متقاضیان عرضه می‌کنند. اما قرص‌های صنعتی مانند قرص K بیشتر از طریق افراد در میان جوانان توزیع و فروخته می‌شود.

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