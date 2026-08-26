به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- همزمان با فرارسیدن ایام فرخنده و سراسر معنویت میلاد مسعود پیامبر اعظم، حضرت محمد (ص) و بنیان‌گذار مکتب جعفری، امام جعفر صادق (ع)، آیین تجلیل و بزرگداشت اقدامات مجمع با حضور آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، معاونان، مدیران و جمع کثیری از همکاران مجمع در سالن جلسات مجمع برگزار شد. در جریان این نشست صمیمانه و معنوی که به پاس قدردانی از مجاهدت‌های بی‌وقفه و مخلصانه کادر مجمع در برپایی باشکوه دو رویداد فراملی اخیر—یعنی آیین «تکریم و تشییع امام شهید» و «حماسه اربعین حسینی»—ترتیب یافته بود، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا شاکری، معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با ارائه گزارشی جامع، دقیق و آکنده از جزئیات فرهنگی، لجستیکی و دیپلماتیک، ابعاد گوناگون این دو کلان‌رویداد بین‌المللی را تشریح کرد و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، شبانه‌روزی و بدون چشم‌داشت کادر اداری، پشتیبانی و فرهنگی مجمع را مورد تجلیل و تقدیر ویژه قرار داد.

جلوه‌های عشق و دلدادگی در مدیریت طاقت‌فرسای رویدادهای بین‌المللی مجمع

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) سخنان خود را با تبریک صمیمانه به مناسبت میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و قرائت ابیاتی نغز در مدح و ثنای حضرت ختمی مرتبت (ص) آغاز کرد. وی در ابتدای کلام، از اهتمام و عنایت مداوم آیت‌الله رمضانی برای برپایی مستمر این دست نشست‌ها قدردانی کرد و اظهار داشت که دبیرکل محترم مجمع توجه و اهتمام بسیار ویژه‌ای به برقراری ارتباطات مستقیم، مستمر و صمیمی با همکاران، کارمندان و مدیران ارشد و میانی مجمع دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری در ادامه با تبیین روح حاکم بر فعالیت‌های جهادی همکاران مجمع افزود: «آنچه که در جریان این دو رویداد بزرگ رخ داد و ما از نزدیک شاهد آن بودیم، تجلی ناب عشق، صفا، صمیمیت و خدمتگزاری خالصانه در سایه‌سار دلدادگی همکاران عزیزمان بود».

وی با اشاره به سختی‌های این مسیر خاطرنشان کرد: «برگزاری این حجم از برنامه‌های حساس و گسترده، آن هم در یک بازه زمانی فوق‌العاده فشرده و محدود، با امکاناتی حداقل و در شرایطی بسیار سخت و پیچیده، کاری طاقت‌فرسا بود؛ اما عزیزانی که در این میدان حضور داشتند، شب و روز را نشناختند و با تمام توان به میدان آمدند».

معاون علمی و فرهنگی مجمع با تجلیل از هماهنگی همه‌جانبه ارکان مجمع خاطرنشان ساخت: «از همکاران مجاهد در معاونت توسعه مدیریت و منابع که با مدیریت ارزنده جناب دکتر علمشاهی تمامی زیرساخت‌ها، زمینه‌ها و امکانات لجستیکی کار را فراهم آوردند، تا تلاشگران معاونت بین‌الملل مجمع که ارتباطات وسیع بین‌المللی را سازماندهی نموده و مهمانان را ساماندهی کردند، و نیز عزیزان معاونت علمی و فرهنگی که محتوای برنامه‌ها را مدیریت نمودند، همگی دست در دست هم نقشی بی‌بدیل در این دستاورد بزرگ ایفا کردند».

وی در ادامه با بیان اینکه بیانات و حضور دبیرکل مجمع همواره بخش اعظم روح معنوی جلسات را تأمین می‌کند، تصریح کرد: «بنده و تمامی همکاران در طول ۴۰ سال گذشته هر زمان پای مواعظ و بیانات گوهربار حضرت آیت‌الله رمضانی نشسته‌ایم، حال معنوی و روحی نابی پیدا کرده‌ایم و امروز نیز برای بهره‌مندی از این انفاس قدسی لحظه‌شماری می‌کنیم».

فرآیند پیچیده گزینش نخبگان و میزبانی دیپلماتیک در شرایط بحرانی

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری با ورود به بخش اصلی گزارش خود، به تشریح فرآیند دعوت و میزبانی از نخبگان خارجی پرداخت و اظهار داشت که انتخاب، هماهنگی و تمهید مقدمات برای حضور حدود ۱۰۰ نفر از شخصیت‌های برجسته و کنشگران اثرگذار بین‌المللی از قاره‌های مختلف جهان از جمله آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا، در این فرصت اندک، کاری فوق‌العاده دشوار و پرچالش بود. وی افزود: «گزینش این افراد از میان خیل عظیم مخاطبان، فعالان محلی و مرتبطین با مجمع در سراسر دنیا خود نیازمند هفته‌ها بررسی و زمان‌بندی بود، اما اداره‌کل‌های مربوطه در معاونت بین‌الملل با دقت و وسواس علمی بالا توانستند به این مهم دست یابند».

وی با تبیین حساسیت‌های ویژه در مدیریت رفت‌وآمد و استقبال از مهمانان دیپلماتیک خارجی تصریح کرد: «استقبال فرودگاهی از شخصیت‌های بین‌المللی در چنین سطحی، ریزه‌کاری‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد؛ کوچک‌ترین کوتاهی یا کم‌دقتی لجستیکی در پذیرش، جابه‌جایی یا توزیع متوازن خدمات میان مهمانان، به سرعت می‌تواند تبدیل به بحران‌های جدی در تعاملات بین‌فردی شود، اما همکاران ما با سعه‌صدر و مهارت این مرحله را به شایستگی اداره کردند».

وی با اشاره به معجزه همکاران مجمع در تأمین بهینه اسکان مهمانان تصریح کرد: «پذیرش، استقرار و اسکان این حجم از مهمانان خارجی در یک هتل مناسب، ایمن و نزدیک به مجمع و سایر مراکز برگزاری برنامه‌های فرهنگی، کار بسیار شاق و حساسی بود که همکاران معاونت توسعه مدیریت و منابع در این خصوص واقعاً دست به معجزه زدند و با نیت پاک خود بر تمام مشکلات فائق آمدند».

حضور در اجتماعات مردمی و جلوه‌های همبستگی با جبهه مقاومت

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه سخنان خود به تشریح برنامه‌های میدانی و حضور نخبگان خارجی در کانون تجمعات مردمی پرداخت و اظهار داشت یکی از برنامه‌های کلیدی، هماهنگی برای حضور منسجم مهمانان در اجتماعات بزرگ مردمی در روز پنجشنبه بود که ابهت معنوی و انگیزه بالایی را به آنان تزریق کرد. وی با اشاره به مشارکت پرشور مهمانان در آیین وداع با رهبر شهید جبهه مقاومت افزود: «حضور این مهمانان در آیین معنوی و حماسی وداع با رهبر شهید در روز جمعه، به قدری بر روحیه آنان اثرگذار و عمیق بود که بازتاب‌های عاطفی شگرفی داشت».

وی با نقل داستانی عاطفی از اشتیاق مهمانان خارجی به این مراسم تصریح کرد: «تأثیر عاطفی این وداع باشکوه به حدی بود که یکی از خانم‌های فرهیخته خارجی که از کاروان جا مانده بود، با گریه و بی‌قراری فراوان با سرکار خانم رغنوادی تماس گرفته و ملتمسانه درخواست می‌کرد که ترتیبی اتخاذ شود تا او حداقل در شهر مقدس قم بتواند در این آیین تکریم شرکت کند و اشک می‌ریخت که از این کاروان عشق جا مانده است».

وی با اشاره به سایر سرفصل‌های برنامه‌های سیاحتی و معرفتی مهمانان افزود: «بازدید هدفمند از پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی برجسته کشور، بازدید تخصصی از مناطق آسیب‌دیده از حملات موشکی و پهپادی دشمنان با هدف تبیین عینی مظلومیت و پایداری جمهوری اسلامی ایران، زیارت مرقد مطهر معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل (ره)، زیارت قبور منور شهدا در گلزار بهشت زهرا (س) و تشرف به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ری، بخش دیگری از این برنامه‌های فشرده و اثرگذار بود».

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری اکران مستندهای مستدل جبهه مقاومت را یکی دیگر از نقاط عطف فرهنگی این رویداد دانست و گفت: «نمایش مستند فاخر و تأثیرگذار “شهدای میناب” به عنوان سند عینی و زنده مظلومیت انقلاب اسلامی، اثر بسیار عمیقی بر ذهن و قلب این نخبگان خارجی گذاشت؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان در حین تماشای مستند کنترل خود را از دست داده و اشک می‌ریختند و جز تمجید از مقاومت ملت ایران سخنی بر زبان جاری نمی‌کردند».

خروج مجمع از غبار محجوریت و شگفتی نخبگان بین‌المللی از دستاوردهای علمی

معاون علمی و فرهنگی مجمع با تشریح دستاوردهای نمایشگاهی این دوره تصریح کرد: «برپایی نمایشگاه جامع معرفی فعالیت‌ها، خدمات و دستاوردهای مجمع در هتل محل اسکان مهمانان، یکی از درخشان‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین اقدامات مجمع بود که به طور مستقیم با دستور کارآمد و هدایت‌های مبتکرانه آیت‌الله رمضانی شکل گرفت». وی افزود: «سال گذشته دبیرکل محترم پس از بازدید از نمایشگاه دستور دادند که این حرکت به یک نقطه مطلوب و کمال ساختاری برسد که امروز ثمره آن نگاه تحولی را شاهد هستیم».

وی با ذکر نمونه‌ای عینی از تأثیر عمیق این نمایشگاه بر نخبگان برجسته جهانی خاطرنشان کرد: «شخصیت‌های علمی و فرزانه‌ای همچون جناب آقای “علی دینا” پس از بازدید دقیق از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه و آشنایی با گستره فعالیت‌های مکتوب، دیجیتال و رسانه‌ای مجمع، شگفت‌زده شده و اظهار داشتند که مجمع واقعاً از غبار محجوریت چندین‌ساله به در آمده و در پرده تابان تجلی ظهور یافته است؛ ایشان حتی پیگیر کتب و منابع اصلی بودند تا آن‌ها را مورد مطالعه عمیق قرار دهند».

وی با اشاره به ابهام‌زدایی از جایگاه علمی مجمع در سطح بین‌المللی افزود: «توضیحات و تبیین‌های مسلط همکاران ما به زبان‌های انگلیسی و مالایی برای بازدیدکنندگان بسیار شگفت‌انگیز بود؛ برای مثال وقتی مهمانان با گستره علمی دانشگاه بین‌المللی مجمع مواجه می‌شدند، با بهت و تعجب می‌پرسیدند: “مگر شما دانشگاه اختصاصی هم دارید؟” و این امر نشان داد که مجمع تا چه اندازه توانسته است مرزهای علمی و فرهنگی تشیع را درنوردد».

وی در ادامه با تبیین نقش محوری خبرگزاری ابنا و دایرةالمعارف ویکی‌شیعه در ابهام‌زدایی علمی و رسانه‌ای تصریح کرد: «بازدید تخصصی مهمانان از دفاتر این رسانه‌های بزرگ مجمع و آشنایی با فرآیند تولید محتوا به زبان‌های متعدد، شگفتی مضاعفی برای آنان به همراه داشت و اثبات کرد که مجمع کاری کارستان در طول دهه‌های گذشته انجام داده که امروز به میمنت این رویدادها به عرصه ظهور رسیده است».

جهاد علمی و رسانه‌ای در حماسه اربعین؛ از اتاق‌های فشرده تا نشست‌های تخصصی بین‌المللی

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری در بخش دیگری از گزارش جامع خود، به تشریح روحیات اخلاقی و جهادی همکاران در ایام حماسه اربعین حسینی پرداخت و اظهار داشت در جریان مأموریت اربعین، روحیه همدلی و ایثارگری همکاران و مدیران مجمع در اوج خود قرار داشت. وی افزود: «ما شاهد بودیم که هیچ‌گونه خودمیان‌بینی، انحصارطلبی یا رفاه‌طلبی در میان همکاران وجود نداشت؛ تا جایی که گاهی چند نفر از معاونان مجمع در یک اتاق بسیار کوچک با کمترین امکانات رفاهی اسکان می‌یافتند و با طیب خاطر آن را پذیرا می‌شدند تا بهترین و مناسب‌ترین فضاها را در اختیار همکارانی بگذارند که کار اجرایی سنگین‌تری بر عهده داشتند».

وی با تأکید بر عمق علمی و تبیینی برنامه‌های مجمع در ایام اربعین تصریح کرد: «آنچه که به این برنامه‌ها و دیدارها با علما و بزرگان جلوه و زینتی مضاعف می‌بخشید، ارائه مطالب محتوایی فوق‌العاده عمیق، غنی و کارشناسی‌شده بود؛ چرا که سخنرانی در میان نخبگان و حلقه‌های علمی جهان کار بسیار دشواری است و نیازمند ارائه مطالب نو، تحول‌آفرین، دقیق و منسجم است».

معاون علمی و فرهنگی مجمع با اشاره به برگزاری ۷ الی ۸ نشست علمی بسیار سنگین و عمیق در این ایام خاطرنشان ساخت: «هر یک از این نشست‌ها وزنه علمی بزرگی در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رفت؛ نشست‌هایی همچون “حضور جوانان حسینی با رهبر شهید در تداوم مسیر ولایت”، “جاذبه‌های حب حسین برای آزادگان جهان”، “عاشوراهای حسینی در ادیان و مذاهب”، “نشست‌های گفت‌وگو با مبلغان قاره آفریقا و سایر ملل” و نشست بسیار موفق و بی‌بدیل “بانوان، روایتگری زینبی و پاسداشت امام شهید” که از بهترین برنامه‌ها بود، از این دست اقدامات علمی سنگین بودند».

وی برگزاری “نشست علمی اربعین در اربعین” را از دیدگاه فلسفی و محتوایی بسیار ممتاز خواند و به برگزاری “همایش اربعین میثاق حسینی”، “نشست صمیمی شیعیان ازبکستان” و “شب شعر باشکوه بعثت خون” اشاره کرد. وی همچنین کار جهادی تولیدکنندگان محتوا و تیم رسانه‌ای مجمع را ستود و اظهار داشت: «برادران رسانه‌ای ما به مدیریت جناب آقای شریفی به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی، فرآیند تولید، پوشش آفلاین و آنلاین و انعکاس رسانه‌ای این برنامه‌های سنگین را بر عهده داشتند که مجاهدتی فوق‌العاده بزرگ بود».

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری در پایان سخنان تأکید کرد: «تمام آنچه که در این دو کلان‌رویداد رخ داد، تبلور اخلاص، عشق قلبی و خدمتگزاری مخلصانه کادر مجمع بود و امیدوارم پاداش واقعی تمامی همکاران مجاهد مجمع—چه آنان که در خط مقدم زحمت کشیدند و چه آنان که از دور با دعاها و پشتیبانی‌های خود یاور ما بودند—با صاحبان معزز این ایام مبارک باشد».

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