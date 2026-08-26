معرفت خدا، رسول و امام سه اصل اساسی در مسیر دینداری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی شب گذشته در مراسم جشن دومین شب از هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با تبیین ویژگی‌های اخلاقی و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، بر ضرورت شناخت خداوند، پیامبر و امام به‌عنوان سه اصل اساسی در مسیر بندگی و کمال انسان تأکید کرد.

مؤمنی با تبریک میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام صادق علیه‌السلام اظهار کرد: وجود مقدس پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از آغاز ولادت تا پایان حیات مبارکشان منشأ خیر و برکت بود و رحمت وجود آن حضرت برای امت اسلامی همچنان استمرار دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله افزود: حضرت خدیجه کبری سلام‌الله‌علیها در بیان علت رغبت خود به ازدواج با پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، ویژگی‌هایی همچون شرافت، صداقت، امانت‌داری و حسن خلق ایشان را مورد توجه قرار داد و این ویژگی‌ها نشان‌دهنده جایگاه والای اخلاقی پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله است.

مؤمنی ادامه داد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در طول زندگی خود با مشکلات و سختی‌های فراوانی روبه‌رو شدند، اما در برابر آزار و اذیت مخالفان نیز رحمت و بزرگواری خود را از دست ندادند و برای هدایت و بخشش آنان تلاش کردند.

وی با اشاره به جایگاه صلوات بر پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام خاطرنشان کرد: صلوات از اذکاری است که در روایات مورد تأکید قرار گرفته و در کنار استغفار، نقش مهمی در پاکی قلب، دوری از آلودگی‌های روحی و تقویت ارتباط انسان با خداوند دارد.

مؤمنی با بیان اینکه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله زمینه شکل‌گیری جامعه دینی و استمرار مسیر اسلام را فراهم کردند، گفت: پس از رحلت پیامبر، جریان‌هایی برای از بین بردن یا تغییر مسیر دین تلاش کردند، اما ائمه اطهار علیهم‌السلام با صبر، مجاهدت و فعالیت علمی و فرهنگی، مسیر اسلام ناب را حفظ و تقویت کردند.

وی تصریح کرد: امام سجاد علیه‌السلام با صبر و مجاهدت زمینه‌سازی کرد، امام باقر علیه‌السلام به گسترش معارف پرداخت و امام صادق علیه‌السلام این حرکت را در قالب یک جریان علمی و فرهنگی توسعه و تثبیت کرد.

مؤمنی با اشاره به جایگاه امام صادق علیه‌السلام در استمرار معارف اسلامی اظهار داشت: حرکت علمی و فرهنگی امام صادق علیه‌السلام بستری برای تبیین اسلام ناب و تربیت انسان‌هایی بود که بتوانند معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را به نسل‌های بعد منتقل کنند.

وی معرفت خدا، معرفت رسول و معرفت امام را سه اصل اساسی در مسیر دینداری دانست و بیان کرد: این سه معرفت، انسان را به مقام بندگی، کمال و سیر الی‌الله می‌رساند و زمینه عاقبت‌به‌خیری انسان را فراهم می‌کند.

مؤمنی همچنین با اشاره به ایام ولادت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام صادق علیه‌السلام گفت: جشن و سرور در این ایام باید در کنار توجه به آرمان‌های دینی و انتظار برای ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفت و عمل در مسیر دینداری خاطرنشان کرد: انسان برای رسیدن به حقیقت بندگی تنها به ادعا نیاز ندارد، بلکه باید با شناخت خداوند، پیامبر و امام و عمل به آموزه‌های دینی، مسیر رشد و کمال را طی کند.

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