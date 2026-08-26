ادعای تازه جبهه آزادی افغانستان: ۱۰ نیروی طالبان را در بدخشان کشتیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان، از گروه‌های مخالف حکومت طالبان، از درگیری تازه‌ای با نیروهای این حکومت در شهرستان زیباک استان بدخشان خبر داد.

بر اساس اعلامیه این جبهه در ایکس، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵، درگیری میان کماندوهای جبهه آزادی و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم اعزام شده بودند، آغاز شد و تا ساعت ۱۰ شب ادامه یافت.

جبهه آزادی مدعی است طالبان با حملات توپخانه‌ای در چند محور تلاش کردند خطوط دفاعی و سنگرهای نیروهای این جبهه را درهم بشکنند، اما با مقاومت و سپس ضدحمله نیروهای جبهه آزادی روبه‌رو شدند و مجبور به عقب‌نشینی گردیدند.

به گفته این جبهه، در این نبرد دست‌کم ۱۰ نفر از نیروهای طالبان کشته و ۶ نفر زخمی شده‌اند و در میان آنان افراد خارجی نیز حضور داشته‌اند.

جبهه آزادی همچنین ادعا کرده است طالبان از بیم افشای هویت این افراد خارجی، اجساد کشته‌شدگان و حتی زخمی‌ها را به نقاط نامعلوم منتقل کرده‌اند.

این جبهه اعلام کرده نیروهایش پس از پایان درگیری‌ها به استحکام سنگرهای خود پرداخته و با روحیه بالا برای ادامه مبارزه آماده هستند.

گفتنی است، درگیری‌های جدی و مستمر میان این جبهه و طالبان در شهرستان زیباک بدخشان از اواخر تیر و اوایل مرداد ۱۴۰۵ (اواخر ژوئیه ۲۰۲۶) آغاز شد. جبهه آزادی از آن زمان مدعی تصرف چندین موضع و پایگاه طالبان در ارتفاعات اطراف زیباک شده و درگیری‌ها به‌صورت متناوب تا روزهای اخیر ادامه یافته است. این نبردها یکی از طولانی‌ترین و شدیدترین رویارویی‌های مستقیم میان نیروهای مخالف مسلح و طالبان در شمال‌شرق افغانستان پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌رود.

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