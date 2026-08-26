به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر «عبدالله مطر» شهروند بحرینی، با حضور گسترده مردم در روستای دمستان برگزار شد و پیکر وی در قبرستان ابورمانه در زادگاهش به خاک سپرده شد.

در این مراسم که فضای آن آکنده از اندوه و تأثر بود، شمار زیادی از اهالی دمستان و مناطق و روستاهای اطراف برای عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده عبدالله مطر حضور یافتند و بر همبستگی با خانواده وی و ضرورت روشن‌شدن ابعاد و جزئیات حادثه‌ای که به مرگ او منجر شد، تأکید کردند.

پیش از این نیز پیکر عیسی راشد، همراه عبدالله مطر، در آب‌های آزاد پیدا شده بود. این دو نفر بنا بر گزارش‌های منتشرشده، چند روز پیش از پیدا شدن پیکرشان هدف تعقیب یک گشتی گارد ساحلی قرار گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، این نخستین بار نیست که شهروندان بحرینی هنگام تلاش برای تأمین معاش خود در شرایط دشوار اقتصادی، با تعقیب و برخورد نیروهای گارد ساحلی مواجه می‌شوند.

در همین زمینه، به حادثه مرگ «عبدالله حسن یوسف» در اکتبر ۲۰۲۵ اشاره شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یک گشتی گارد ساحلی با قایق وی برخورد کرد و این جوان پس از آن بیش از ۱۰ روز در دریا مفقود بود. این حادثه در حالی رخ داد که وزارت کشور بحرین، بنا بر این گزارش‌ها، مسئولیت خود در قبال حادثه را نپذیرفت و روایت دیگری از چگونگی وقوع آن ارائه کرد.

برخی گزارش‌ها، شرایط اقتصادی بحرین را تحت تأثیر فساد و سیاست‌های مالی ناکارآمد توصیف کرده و حوادث مربوط به تعقیب شهروندانی را که برای تأمین معاش خود در دریا فعالیت می‌کنند، در همین چارچوب مورد توجه قرار داده‌اند.



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