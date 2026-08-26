ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام ستار علیزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان امروز چهارشنبه، ۴ شهریور ۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پیشینه غنی استان در حوزه خیرخواهی و نوعدوستی اظهار کرد: گیلان ریشهای پرافتخار در خیرخواهی و نوعدوستی دارد و سرمایهای عظیم در حوزه دیانت کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده وقف در گیلان افزود: هرچه در زمینه فرهنگسازی وقف کمک شود، آثار و نتایج آن به جامعه بازمیگردد و مردم از برکات و ظرفیتهای این سنت حسنه بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تثبیت مالکیت موقوفات استان گفت: در سه سال اخیر برای ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه گیلان سند مالکیت اخذ شده است.
علیزاده با بیان اینکه موقوفات ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات اجتماعی به جامعه دارند، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان خدمات اجتماعی و بستههای معیشتی از محل درآمد موقوفات به نیازمندان ارائه شده است.
وی ادامه داد: اگر از موقوفات حمایت شود و موقوفهخواری وجود نداشته باشد، این میزان میتواند تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند و خدمات بیشتری از محل درآمد موقوفات به نیازمندان ارائه شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از موقوفات و جلوگیری از تضییع حقوق آنها تصریح کرد: هرچه در زمینه فرهنگسازی وقف تلاش شود، آثار و نتایج آن به جامعه بازمیگردد و میتوان از ظرفیت این سرمایه ماندگار برای رفع نیازهای مردم استفاده کرد.
علیزاده در ادامه به ظرفیت یکی از موقوفات گیلان در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: اگر به وقف در لشتنشا عمل شود، با توجه به نیت درمانی موقوفه فخرالدوله، بزرگترین مجتمع درمانی شمال کشور در لشتنشا ساخته خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای نیت واقفان افزود: موقوفات زمانی میتوانند بیشترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشند که مطابق نیت واقف مورد استفاده قرار گیرند و ظرفیتهای موجود در این زمینه بهدرستی فعال شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان همچنین با اشاره به افزایش درآمد موقوفات استان اظهار کرد: درآمد موقوفات گیلان از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
علیزاده افزود: املاک موقوفات گیلان آمادگی سرمایهگذاری برای افزایش خدمات اقتصادی و اجتماعی را دارند و میتوان با بهرهگیری از این ظرفیت، زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ارائه خدمات بیشتر به جامعه را فراهم کرد.
وی همچنین از ثبت وقفهای جدید در گیلان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در استان به ثبت رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ وقف خاطرنشان کرد: گیلان ظرفیت عظیمی در حوزه وقف و امور خیریه دارد و هر میزان که برای ترویج فرهنگ وقف، صیانت از موقوفات و اجرای صحیح نیت واقفان تلاش شود، آثار و برکات آن در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، درمانی و معیشتی به جامعه بازخواهد گشت.
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