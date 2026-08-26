به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جزئیات تازه‌ای از نقض حقوق زندانیان در زندان‌های بحرین این بار در ساختمان ۱۷ زندان الحوض الجاف منتشر شده است که در پی اهانت یکی از عناصر نگهبانی زندان به شهید سید حسن نصرالله شاهد تشدید تنش و درگیری بوده است.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی زندانیان بحرینی منتشر شده، اظهارات توهین‌آمیز و تحریک‌کننده یکی از نیروهای نگهبانی زندان علیه سید حسن نصرالله موجب اعتراض و واکنش شماری از زندانیان جوان شد. آنان این اقدام را رفتاری غیرقابل قبول از نظر شرعی و اخلاقی دانستند و نسبت به آن اعتراض کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است که مدیریت زندان پس از اعتراض زندانیان، نیروهای خود را در محل مستقر کرد و با یورش به ساختمان ۱۷، اقدام به ضرب‌وشتم، بدرفتاری و توهین به زندانیان کرد.



زندانیان بحرینی مقامات این کشور را مسئول کامل حفظ سلامت و امنیت بازداشت‌شدگان دانسته و نسبت به پیامدهای احتمالی ادامه این اقدامات هشدار داده‌اند.

آنان همچنین خواستار توقف فوری این‌گونه اقدامات و پایان دادن به فشارها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زندانیان شدند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

