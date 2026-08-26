هشدار یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغان مبتلا به سوءتغذیه حاد هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که در سراسر افغانستان، ۳.۷ میلیون کودک از سوءتغذیه حاد (لاغری شدید) رنج می‌برند که از این تعداد حدود یک میلیون نفر به شکل تهدیدکننده زندگی مبتلا هستند.

یونیسف با اشاره به این‌که بحران مذکور به‌طور نامتناسبی کودکان خردسال را هدف قرار داده است تصریح کرد که نزدیک به ۴۰ درصد کودکان بستری‌شده با سوءتغذیه شدید و عوارض پزشکی، نوزادان زیر شش ماه هستند و ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید به کودکان زیر دو سال تعلق دارد.از ابتدای سال جاری بیش از نیم میلیون کودک به دلیل سوءتغذیه متوسط پرخطر و شدید در بیمارستان‌ها پذیرش شده‌اند.

این نهاد افزود موارد سوءتغذیه حاد شدید با عوارض پزشکی نسبت به سال گذشته یک‌سوم افزایش یافته و از ۶ هزار مورد در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۸ هزار مورد در ژوئیه ۲۰۲۶ رسیده است. در برخی مناطق جنوبی افغانستان، بیمارستان‌ها برای هر تخت سه تا چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید پذیرش می‌کنند.

در گزارش جدید یونیسف با عنوان «خیلی کم، خیلی دیر: بحران رژیم غذایی کودکان خردسال در افغانستان» مشخص شده که نیمی از کودکان کشور در فقر غذایی شدید به سر می‌برند و روزانه تنها از دو گروه غذایی یا کمتر تغذیه می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها پس از شش‌ماهگی کودک، به جای غذاهای مکمل مغذی، تنها نان با چای یا ماست رقیق‌شده در اختیار او قرار می‌دهند.

یونیسف عواملی چون خشکسالی‌های پیاپی، سیلاب‌های ویرانگر، پدیده ابر ال‌نینو، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بازگشت شش میلیون نفر (بیش از نیمی کودک) از سال ۲۰۲۳ را عامل فشار مضاعف بر منابع محدود این کشور دانست.

این نهاد افزود بیش از ۱۰۰ مرکز درمان سوءتغذیه شدید امسال به‌دلیل کمبود بودجه بسته شده‌اند و بخش تغذیه افغانستان با ۵۷ درصد کسری بودجه روبه‌روست. برنامه تغذیه یونیسف به ۱۸۰ میلیون دلار نیاز دارد که تاکنون تنها ۲۲ درصد آن تأمین شده است.

یک مقام یونیسف پس از بازدید از بیمارستان‌های ننگرهار و قندهار تأکید کرد: «ما این بحران را می‌بینیم. باید پیش از آن‌که کودک به تخت بیمارستان برسد، مداخله کنیم. اقدام زودهنگام نه تنها جان‌ها را نجات می‌دهد، بلکه بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.» داستان دختر ۹ ماهه‌ای به نام ساگیدا که پس از سیلاب‌های نورستان با وزن تنها ۴ کیلوگرم بستری شد و اکنون در حال بهبود است، نمادی از هزاران کودک در معرض خطر است.

یونیسف خواستار تأمین فوری و پایدار بودجه انعطاف‌پذیر برای حمایت از تغذیه مادران باردار، ترویج شیردهی، تأمین غذاهای متنوع برای کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه و تقویت خدمات بهداشتی، آب پاک و حمایت اجتماعی شد تا از تشدید این فاجعه جلوگیری شود.

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