به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فضایی آکنده از عطر ربیع و هم‌زمان با سالروز ولادت فرخنده افتخار جهان آفرینش حضرت محمد مصطفی (ص) و بنیان‌گذار مذهب جعفری امام جعفر صادق (ع)، سالن جلسات مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) میزبان محفلی صمیمی و ولایی با حضور مسئولان ارشد، مدیران و عموم همکاران مجمع بود. در این نشست صمیمانه که به منظور بزرگداشت اعیاد شریف ربیع‌الاول و تقدیر از دستاوردهای عظیم اداری، علمی و بین‌المللی کادر مجمع در دو رویداد بزرگ «تکریم و تشییع امام شهید» و «حماسه اربعین حسینی» برپا شد، حضرت آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، به ایراد سخنان جامع، اخلاقی و تمدن‌ساز پرداخت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در این سخنرانی بلند، ضمن قدردانی عمیق از مجاهدت‌های شبانه‌روزی کادر اجرایی، لجستیکی و علمی مجمع، به تبیین دقیق جایگاه راهبردی هفته وحدت، نقش شجره طیبه بسیج و کار جهادی دولت در تمدن‌سازی نوین اسلامی پرداخت و با مقایسه تاریخی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ جهان، معجزه ایستادگی ۴۷ ساله این نظام را به تصویر کشید. وی همچنین با گشودن بابی عمیق در ابعاد جامعه اخلاقی نبوی و قوانین طلایی آن، اربعین حسینی را بستر غربالگری بزرگ تاریخ معاصر و زمینه‌ساز ظهور خواند.

تبیین راهبرد قرآنی هفته وحدت و اقتدار خلل‌ناپذیر امت اسلامی

آیت‌الله رمضانی سخنان خود را با تبریک اعیاد میمون ربیع‌الاول آغاز کرد و با ابراز سپاس بی‌کران از تلاش‌های ایثارگرانه کارکنان مجمع در ساماندهی برنامه‌های تشییع امام شهید و اربعین حسینی اظهار داشت: «این جلسه باشکوه، مجالی شایسته برای قدردانی از مجاهدت‌های مخلصی است که مجمع را در عرصه‌های بین‌المللی سربلند ساخت.» وی با اشاره به تقارن این ایام فرخنده با هفته وحدت تصریح کرد: «وحدت مسلمین یک آموزه اصیل، عمیق و کلیدی قرآنی است که همواره مورد تأکید خاص ائمه معصومین (علیهم‌السلام) بوده و امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری نیز در طول بیش از سه دهه گذشته، آموزه‌های بسیار مهمی را در این زمینه ارائه داده‌اند.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه با تبیین ماهیت واقعی وحدت در منظومه معارف اسلام خاطرنشان کرد: «وحدت میان مسلمانان جهان هرگز به معنای دست کشیدن از عقاید مذهبی یا ادغام آن‌ها نیست؛ بلکه حقیقت وحدت، همانا “عدم نزاع میان امت اسلامی” و تکیه بر مشترکات عظیم دین مبین اسلام است.»

وی با هشدار نسبت به توطئه‌های تفرقه‌افکنانه استعمارگران افزود: «اگر این وحدت راهبردی و عمیق در میان توده‌های امت اسلامی و دولت‌های مسلمان پدید آید، موجب شکل‌گیری یک اقتدار همه‌جانبه سیاسی، فرهنگی، دینی، علمی و نظامی در جهان اسلام خواهد شد.» وی در ادامه تصریح کرد: «این اقتدار بی‌نظیر، جوامع اسلامی را به چنان سطح بالایی از توانمندی می‌رساند که درگاه‌های نفوذ دشمنان کاملاً بسته شده و کشورهای اسلامی برای همیشه از چنگال استعمار، استثمار و وابستگی نجات خواهند یافت.»

آیت‌الله رمضانی توحید را مبنای اصلی تنظیم روابط اجتماعی و کرامت انسانی برشمرد و تأکید کرد: «نگاه توحیدی اسلام به ما می‌آموزد که کرامت انسان‌ها حفظ شود، با ظلم و استبداد در هر نقطه‌ای مقابله گردد و با هر عاملی که امت اسلامی را به سمت تفرقه یا وابستگی سوق می‌دهد، مبارزه شود؛ از این رو، بحث وحدت برای ما نه یک تاکتیک موقت، بلکه یک راهبرد دائمی و حیاتی است.»

شجره طیبه بسیج، کار جهادی دولت و معجزه ایستادگی ۴۷ ساله انقلاب

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با گرامیداشت هفته بسیج و گرامیداشت هفته دولت، به توصیف شجره طیبه بسیج پرداخت و اظهار داشت: «بسیج شجره طیبه‌ای است که در عرصه تمدن‌سازی نقش فوق‌العاده فزاینده و بی‌بدیلی دارد.» وی با اشاره به نظریه مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامی که توسط رهبری تبیین شده است، افزود: «این مسیر شامل مرحله انقلاب ـ که یک معجزه بود ـ تشکیل نظام اسلامی، استقرار دولت اسلامی، تحقق کشور اسلامی و در نهایت، برپایی تمدن نوین اسلامی است؛ لذا اگر می‌خواهیم این مسیر تمدنی را با موفقیت طی کنیم، ثمرات مبارک این شجره طیبه باید روز به روز نه تنها در داخل کشور، بلکه به عرصه‌های بین‌المللی نیز صادر شود.»

وی با تشریح دو شاخصه اصلی برای تحقق این تمدن عظیم اسلامی تصریح کرد: «افزایش معرفت عمیق و تقویت انگیزه‌های الهی در تمام اقدام‌ها، دو بال اساسی تمدن‌سازی هستند؛ ما باید در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود از نگاه‌های ظاهربینانه عبور کرده و کارهای خود را

با انگیزه‌های خالصانه و نگاه‌های توحیدی پی بگیریم.» وی بسیج را مدرسه عشق خواند و افزود: «بسیج مکتبی است که معلم بزرگ آن یعنی امام راحل (ره) به ما درس عشق، محبت، ایثار، گذشت، عقلانیت و معنویت آموخت.»

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به وظایف سنگین کارگزاران در دولت اسلامی تأکید کرد: «دولت اسلامی اگر می‌خواهد پیشران و پیشتاز حرکت پرشتاب انقلاب به سمت اهداف عالیه باشد، لازمه قطعی آن کار جهادی، مجدانه و مخلصانه است و نباید حتی یک لحظه از خدمت‌رسانی صادقانه به مردم غفلت شود.»

وی در بخشی از سخنان خود به مقایسه تطبیقی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های بزرگ و تاریخی جهان پرداخت و اظهار داشت: «انقلاب‌های بزرگ دنیا همگی پس از مدت بسیار کوتاهی دچار انحراف از اصول اولیه خود شدند؛ به عنوان نمونه در انقلاب فرانسه، تنها پس از ۱۰ سال یک دیکتاتور مقتدر به نام ناپلئون بناپارت بر سر کار آمد؛ در انقلاب روسیه نیز پس از گذشت تنها ۵ سال از فوت لنین، استالین با روی کار آمدن خود انحراف عمیقی از اصول اولیه ایجاد کرد و مسیر را تغییر داد.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به سرنوشت انقلاب‌های چین و مصر افزود: «انقلاب چین به رهبری مائو و انقلاب معاصر مصر نیز بعد از گذشت کمتر از ۲ سال کاملاً از اصول و آرمان‌های خود منحرف شدند؛ اما معجزه بزرگ تاریخ معاصر این است که با وجود گذشت ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران، این نظام مقدس با هدایت‌های داهیانه امام راحل (ره) و رهبری معظم انقلاب، محکم و استوار بر آرمان‌ها و شعارهای اصیل خود ایستاده و همان مسیر مستقیم را دنبال می‌کند که این خود یک استثنای بی‌نظیر تاریخی و مستحق مطالعه عمیق است.»

جامعه اخلاقی نبوی؛ قوانین طلایی دینداری و منشور وصایای هفت‌گانه الهی

آیت‌الله رمضانی با تبریک مجدد ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و با اشاره به برکات عظیم ماه ربیع‌الاول به نقل از مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب شریف «مراقبات» خاطرنشان کرد: «برکات این ماه شریف برای کل بشریت است، چرا که پیامبر رحمت برای تمام عالمیان فرستاده شده است.» وی با تبیین فلسفه اصلی مأموریت انبیای الهی تصریح کرد: «مأموریت اصلی همه پیامبران و به ویژه حضرت ختمی مرتبت (ص)، پایه‌گذاری یک “جامعه اخلاقی” بر اساس ارزش‌های والای انسانی و الهی بوده است.»

وی با رد دیدگاه‌هایی که اخلاق را صرفاً به حوزه‌های فردی محدود می‌کنند، اظهار داشت: «اخلاق اسلامی جامعیت دارد و علاوه بر اخلاق فردی، ابعاد عمیق اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی و اخلاق الهی را در بر می‌گیرد؛ کما اینکه روایات متعدد صراحت دارند که ویژگی‌های ایمان واقعی در جامعه متجلی می‌شود و جنبه‌های اجتماعی دینداری را تشکیل می‌دهد.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به پژوهش‌های تطبیقی خود در دوران تدریس دکتری پیرامون بررسی «اخلاق جهانی» هانز کونگ، متفکر آلمانی، و دیدگاه علامه طباطبایی افزود: «قوانین طلایی برای نیل به اخلاق جهانی به زیباترین شکل ممکن در احادیث و کلمات پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) وجود دارد که باید در سطح بین‌المللی تبیین شوند.»

وی با قرائت حدیثی گران‌بها از پیامبر اعظم (ص) درباره وصایای هفت‌گانه خداوند به ایشان، منشور طلایی اخلاق اجتماعی را تشریح کرد و گفت: «پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند پروردگارم مرا به هفت چیز سفارش کرده است؛ نخست اخلاص در پنهان و آشکار؛ دوم عادل بودن هم در حال خشنودی و هم در حال غضب؛ سوم میانه‌روی در فقر و غنا؛ چرا که افراط و تفریط در هر دو می‌تواند انسان را به کفر نزدیک کند، کما اینکه در روایات آمده است “کاد الفقر ان یکون کفرا” و همان‌طور “کاد الغنا ان یکون کفرا”.»

وی در ادامه تشریح این حدیث شریف افزود: «سفارش چهارم، عفو و بخشش نسبت به کسی است که به من ظلم کرده است؛ پنجم بخشش به کسی که مرا محروم ساخته است؛ ششم صله رحم و پیوند با کسی که با من قطع رابطه کرده است؛ و هفتم اینکه سکوتم همراه با تفکر و اندیشه باشد.»

آیت‌الله رمضانی در ادامه تبیین ویژگی‌های جامعه اخلاقی نبوی تصریح کرد: «پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند بیان و گفتارم باید ذکر و یاد خدا باشد و نگاهم سراسر عبرت‌آموز باشد؛ کما اینکه قرآن می‌فرماید “افلا ینظرون کیف خلقت…”؛ همچنین ایشان مدارا با مردم را نصف ایمان و نرم‌رفتاری با آنان را نصف زندگی توصیف می‌کنند که این مدارا باید تا مرز صیانت از حقوق الهی و عدم ترک حق دنبال شود.»

وی با تأکید بر اینکه احسان به بدکاران هنر مؤمن است، افزود: «پیامبر می‌فرمایند به کسی که به تو بدی کرده است احسان کن؛ همچنین مؤمن باید همواره آراسته به سکینه و وقار باشد.» دبیرکل مجمع در تبیین بالاترین خصلت‌ها خاطرنشان ساخت: «بر اساس آموزه‌های پیامبر (ص)، دو خصلت است که هیچ چیز بالاتر از آن‌ها نیست: ایمان به خدا و رساندن نفع و خدمت به

بندگان خدا؛ در مقابل نیز دو خصلت بدترین رذایل هستند: شرک به خدا و آسیب رساندن به بندگان خدا؛ این ادبیات، مظهر کامل یک جامعه اخلاقی و تمدنی است.»

معجزه اربعین حسینی؛ غربالگری تاریخی ظهور و تجلی مغناطیس جهانی ادیان

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در بخش دیگری از بیانات خود، به توصیف عظمت حماسه اربعین حسینی پرداخت و اظهار داشت: «اربعین حسینی یک رویداد عظیم، بی‌نظیر و سالانه است که من از آن به عنوان “غربالگری بزرگ تاریخی” یاد می‌کنم؛ این رویداد بسترساز یک اتفاق بزرگ جهانی برای امر ظهور منجی بشریت است.»

وی با اشاره به نفوذ جهانی و شگفت‌انگیز مغناطیس حسینی در میان سایر ادیان تصریح کرد: «بر اساس گزارش‌های مستند و عینی، نزدیک به ۱۱ سال است که برادران مسیحی ما به صورت داوطلبانه در مسیر اربعین موکب برپا می‌کنند و فراتر از آن، در سال جاری حتی پیروان آیین یهود نیز اقدام به برپایی موکب در مسیر اربعین کرده‌اند؛ این واقعیت بزرگ را چگونه می‌توان تفسیر و تعبیر کرد جز اینکه جاذبه حسین بن علی (ع) مرزهای جغرافیایی و مذهبی را درنوردیده است؟»

آیت‌الله رمضانی تلاقی حوادث معاصر منطقه با آرمان‌های حسینی و پایداری جبهه مقاومت را ستود و گفت: «شهادت کودکان بی‌گناه غزه، سند حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی و جبهه حق در برابر ظالمان است؛ این فداکاری‌ها که مانند شهادت حضرت علی اصغر (ع) در کربلا، بستر یک بیداری بزرگ جهانی را فراهم خواهد ساخت؛ کودک‌کشی‌های رژیم غاصب که با بمباران‌های هدفمند و بر اساس تفکرات خرافی انجام می‌شود، ماهیت واقعی مستکبران را برای جهان آشکار کرده است.»

دست‌مریزاد به مجاهدت ده‌روزه کادر مجمع و لزوم تثبیت سنت تکریم

آیت‌الله رضا رمضانی با تقدیر ویژه از عملکرد جهادی، سرعت عمل و هماهنگی بی‌نظیر کادر مجمع در اجرای برنامه‌های ماه گذشته اظهار داشت: «آوردن، پذیرش و هدایت شایسته ۱۰۰ مهمان خارجی برجسته از کشورهای مختلف، در حالت عادی یک پروژه سنگین اداری است که نیازمند حداقل ۶ ماه برنامه‌ریزی مداوم است؛ اما همکاران فداکار مجمع موفق شدند ۹۹ درصد این کار عظیم را تنها در ظرف ۱۰ روز با موفقیت کامل و امنیت بالا به سرانجام برسانند.»

وی با تشریح فشردگی بی‌سابقه برنامه‌های اربعین مجمع افزود: «برگزاری ۷ الی ۸ نشست علمی بسیار سنگین و عمیق در ایام اربعین در کربلا و نجف، که هر کدام وزنه علمی بالایی داشتند، کار عظیمی بود؛ به طوری که در این ایام خواب از چشمان ما ربوده شده بود و بنده در طول شبانه‌روز بیش از ۲ الی ۳ ساعت امکان استراحت نداشتم، اما به لطف خدا و تلاش همکاران، ثمرات بسیار ارزشمندی حاصل شد.»

وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران توانمند در بدنه مجمع، از تلاش‌های دکتر علمشاهی قدردانی کرد و گفت: «ایشان از نیروهای متخصص، باسابقه و کارآمد در حوزه توسعه و اداره امور هستند که حضور سه ماهه ایشان نویدبخش انضباط، شفافیت و ساماندهی کامل بخش‌های اداری و حمایتی مجمع است.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با توصیه همگان به رعایت اصول اخلاقی در کار سازمانی تصریح کرد: «بر اساس آموزه‌های تربیتی امام رضا (ع)، قاعده طلایی کار جهادی این است که ما همواره کار بزرگ خودمان را کوچک ببینیم و در مقابل، کار کوچک دیگران را بزرگ و ارزشمند بشماریم؛ این روحیه اخلاص است که برکت را به فعالیت‌های مجمع سرازیر می‌کند.»

آیت‌الله رمضانی در پایان سخنان خود بر لزوم نهادینه‌سازی و تثبیت «سنت حسنه تکریم» کارکنان پیشکسوت تأکید جدی کرد و گفت: «ما به همه معاونت‌ها تأکید کرده‌ایم که سنت تکریم همکاران بازنشسته باید به عنوان یک فرهنگ دائمی برقرار شود؛ این عزیزان پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه نباید فراموش شوند، بلکه مجمع همواره آغوش خود را برای بهره‌گیری از تجربیات گران‌بهای آنان باز نگه خواهد داشت، چرا که مسیر خدمت در آستان مقدس اهل‌بیت (ع) تا دم مرگ باز است و پایانی ندارد.»

در بخش پایانی این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی، آیین تکریم یکی از همکاران پیشکسوت مجمع که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود، با حضور دبیرکل مجمع برگزار گردید.

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