به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ زُهیر الجعید، هماهنگ‌کننده جبهه عمل اسلامی لبنان در گفتگویی با اشاره به گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، لبنان و سوریه، اظهار کرد: اختلافات مذهبی نباید مانعی برای همکاری مسلمانان در مسائل اساسی باشد.

به گفته وی، تجربه لبنان و منطقه نشان داده است که پایبندی به وحدت می‌تواند توطئه‌های فتنه‌انگیز را ناکام بگذارد، در حالی که تفرقه زمینه را برای سلطه و مقابله مرحله‌به‌مرحله دشمن با ملت‌های منطقه فراهم می‌کند.

وی فلسطین را مهم‌ترین آزمون واقعی وحدت اسلامی دانست و افزود: آنچه در غزه از کشتار، ویرانی و آوارگی روی داده، پیامدهای تفرقه میان مسلمانان را آشکار کرده است.

الجعید تأکید کرد که مسئله فلسطین متعلق به یک مذهب یا گروه خاص نیست، بلکه مسئله‌ای اسلامی و انسانی است و دفاع از هر بخش از امت اسلامی، در حقیقت دفاع از همه امت به شمار می‌رود. وی همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را نشانه‌ای از گستردگی پروژه این رژیم در منطقه دانست.

هماهنگ‌کننده جبهه عمل اسلامی لبنان با اشاره به اندیشه امام خمینی(ره) درباره وحدت اسلامی، گفت: ایشان به جای تبدیل اختلاف مسلمانان درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم(ص) به زمینه‌ای برای اختلاف، فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول را به «هفته وحدت» تبدیل کرد.

وی همچنین تجربه ایران و به‌ویژه شهر سنندج را نمونه‌ای از امکان همزیستی میان مذاهب دانست و اظهار کرد که وحدت باید از سطح سخنرانی و مراسم فراتر رفته و در ارتباط میان علما، نهادهای دینی و جوامع اسلامی به یک رفتار عملی تبدیل شود.

الجعید در ادامه با اشاره به تجربه لبنان، بر نقش علما و شخصیت‌های اسلامی در جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری مذهبی تأکید کرد و گفت: فتنه سنی و شیعه یکی از خطرناک‌ترین ابزارها برای تضعیف جوامع اسلامی است.

وی استقبال مناطق مختلف لبنان از آوارگان جنوب را نمونه‌ای از همبستگی ملی و اسلامی دانست و افزود: مقاومت و حمایت از فلسطین نیز نباید به موضوعی صرفاً مذهبی تقلیل داده شود.

الجعید در پایان تأکید کرد که امت اسلامی ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و تنها با کنار گذاشتن فتنه مذهبی و تمرکز بر مسائل مشترکی همچون فلسطین، قدس و مقابله با اشغالگری می‌تواند این ظرفیت‌ها را به قدرتی واقعی برای حفاظت از ملت‌ها و مقابله با پروژه‌های تجزیه و سلطه تبدیل کند.

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