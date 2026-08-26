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وحدت اسلامی؛ قوی‌ترین سلاح در برابر پروژه صهیونیستی

۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷
کد مطلب: 1857467
وحدت اسلامی؛ قوی‌ترین سلاح در برابر پروژه صهیونیستی

شیخ زُهیر الجعید، هماهنگ‌کننده جبهه عمل اسلامی لبنان، با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی نباید به یک شعار مناسبتی محدود شود، گفت: گردهم آمدن مسلمانان حول مسائل مشترک، به‌ویژه فلسطین و قدس، می‌تواند ظرفیت‌های گسترده امت اسلامی را برای مقابله با اشغالگری و پروژه‌های تجزیه‌طلبانه فعال کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ زُهیر الجعید، هماهنگ‌کننده جبهه عمل اسلامی لبنان در گفتگویی با اشاره به گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، لبنان و سوریه، اظهار کرد: اختلافات مذهبی نباید مانعی برای همکاری مسلمانان در مسائل اساسی باشد.

به گفته وی، تجربه لبنان و منطقه نشان داده است که پایبندی به وحدت می‌تواند توطئه‌های فتنه‌انگیز را ناکام بگذارد، در حالی که تفرقه زمینه را برای سلطه و مقابله مرحله‌به‌مرحله دشمن با ملت‌های منطقه فراهم می‌کند.

وی فلسطین را مهم‌ترین آزمون واقعی وحدت اسلامی دانست و افزود: آنچه در غزه از کشتار، ویرانی و آوارگی روی داده، پیامدهای تفرقه میان مسلمانان را آشکار کرده است.

الجعید تأکید کرد که مسئله فلسطین متعلق به یک مذهب یا گروه خاص نیست، بلکه مسئله‌ای اسلامی و انسانی است و دفاع از هر بخش از امت اسلامی، در حقیقت دفاع از همه امت به شمار می‌رود. وی همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را نشانه‌ای از گستردگی پروژه این رژیم در منطقه دانست.

هماهنگ‌کننده جبهه عمل اسلامی لبنان با اشاره به اندیشه امام خمینی(ره) درباره وحدت اسلامی، گفت: ایشان به جای تبدیل اختلاف مسلمانان درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم(ص) به زمینه‌ای برای اختلاف، فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول را به «هفته وحدت» تبدیل کرد.

وی همچنین تجربه ایران و به‌ویژه شهر سنندج را نمونه‌ای از امکان همزیستی میان مذاهب دانست و اظهار کرد که وحدت باید از سطح سخنرانی و مراسم فراتر رفته و در ارتباط میان علما، نهادهای دینی و جوامع اسلامی به یک رفتار عملی تبدیل شود.

الجعید در ادامه با اشاره به تجربه لبنان، بر نقش علما و شخصیت‌های اسلامی در جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری مذهبی تأکید کرد و گفت: فتنه سنی و شیعه یکی از خطرناک‌ترین ابزارها برای تضعیف جوامع اسلامی است.

وی استقبال مناطق مختلف لبنان از آوارگان جنوب را نمونه‌ای از همبستگی ملی و اسلامی دانست و افزود: مقاومت و حمایت از فلسطین نیز نباید به موضوعی صرفاً مذهبی تقلیل داده شود.

الجعید در پایان تأکید کرد که امت اسلامی ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و تنها با کنار گذاشتن فتنه مذهبی و تمرکز بر مسائل مشترکی همچون فلسطین، قدس و مقابله با اشغالگری می‌تواند این ظرفیت‌ها را به قدرتی واقعی برای حفاظت از ملت‌ها و مقابله با پروژه‌های تجزیه و سلطه تبدیل کند.

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