دیدار هیئت اعزامی مقام معظم رهبری با علمای نجف اشرف + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت عالیرتبه اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به نجف اشرف و دیدار با تولیت آستان مقدس علوی، بیت مرحوم آیتالله فیاض و جمعی از مراجع و علمای برجسته حوزه علمیه این شهر، ضمن ابلاغ مراتب قدردانی حضرت آیتالله خامنهای از همراهی و میزبانی کمنظیر در آیینهای اخیر، بر لزوم تعمیق پیوندهای راهبردی و پیگیری رفع موانع موجود در جهت تحکیم وحدت میان دو ملت ایران و عراق تأکید کردند.
اعضای این هیئت شامل آیات محسن قمی معاون امور بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب، عباس کعبی، سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سید مجتبی حسینی نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق هستند.
دیدار با تولیت آستان مقدس علوی و تقدیر از تمهیدات مراسم تشییع
در آغاز برنامههای صبح امروز، اعضای هیئت با حضور در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) با سید عیسی خرسان، متولی عتبه علویه دیدار کردند.
در ابتدای این نشست، آیتالله سید مجتبی حسینی ضمن معرفی اعضای هیئت، هدف اصلی از این سفر را ابلاغ پیام قدردانی و تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی از همراهی و میزبانی تولیت و خادمان آستان مقدس علوی در برپایی باشکوه مراسم تشییع و تکریم پیکر مطهر عنوان کرد.
آیتالله قمی این رخداد عظیم و انسجام حاصل از آن را نشاندهنده عمق پیوندهای ایمانی و تاریخی میان دو ملت ایران و عراق دانست و آیتالله حسینی بوشهری و آیتالله کعبی نیز از مساعی تولیت عتبه در برگزاری مراسم تجلیل کردند.
آیتالله کعبی با یادآوری همکاریهای مشترک در برگزاری کنگره بزرگداشت میرزای نائینی، بر استمرار برنامهریزیهای همافزا برای نکوداشت سالگرد امام شهید تأکید کرد.
در این دیدار همچنین از رویکرد ارزشمند عتبه در حفظ مظاهر حزن و لغو آذینبندی در ایام اعیاد اخیر تقدیر شد.
آیت الله سید عیسی خرسان، متولی آستان مقدس علوی نیز با تجلیل از مجاهدتهای امام شهید و طلب طول عمر و توفیق برای رهبر معظم انقلاب، اقدامات انجامشده از سوی عتبه را ادای حداقل وظیفه در قبال این مصیبت دانست و گزارشی اجمالی از تدابیر و خدمات خادمان حرم مطهر ارائه کرد.
حضور در بیت مرحوم آیتالله فیاض و پیگیری امور زائران
هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با حضور در بیت مرحوم حضرت آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض و قرائت فاتحه بر مزار آن فقیه فقید، با فرزند ایشان، حجتالاسلام والمسلمین شیخ محمود فیاض دیدار کردند.
در این دیدار، سلام و تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به بیت و خاندان مکرم ابلاغ و از حضور مؤثر ایشان در آیینهای بزرگداشت تشکر شد.
اعضای هیئت با تجلیل از جایگاه علمی و معنوی مرحوم آیتالله فیاض، ایشان را پناهگاه و تکیهگاهی استوار برای طلاب نجف بهویژه فضلای افغانستانی برشمردند و با اشاره به وکالت اعطاشده از سوی حضرت آیتالله سیستانی به حجتالاسلام شیخ محمود فیاض، بر لزوم تداوم حمایتها از امور طلاب تأکید ورزیدند.
آیتالله حسینی بوشهری نیز در این دیدار جایگاه علمی و مذهبی این بیت شریف را ارج نهاد.
در بخش دیگری از این نشست، مسئله تسهیل سفر زائران افغانستانی در ایام اربعین حسینی بررسی شد. اعضای هیئت تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تردد زائران افغانستان از خاک ایران ندارد و روند صدور روادید عبوری (ترانزیت) منوط به تأیید گذرنامهها توسط دولت عراق است.
در همین زمینه، با اشاره به ارسال فهرست ۱۵ هزار نفری متقاضیان و بروز برخی تأخیرها در فرایند تایید از سوی طرف عراقی، مقرر شد این موضوع در نشستی تخصصی به منظور رفع موانع اداری پیگیری شود.
دیدار با آیتالله سید یاسین موسوی و تأکید بر ریشههای تاریخی وحدت دو ملت
در ادامه دیدارهای این هیئت با علمای نجف اشرف، نشستی با آیتالله سید یاسین موسوی برگزار شد.
آیتالله قمی در این دیدار مجدداً مراتب تشکر رهبر انقلاب را از آحاد ملت و علمای عراق در برگزاری پرشور مراسمهای اخیر ابلاغ کرد.
آیتالله حسینی بوشهری نیز تصریح کرد: «مردم شریف عراق پیش از این به کرم و مهماننوازی در موسم اربعین شناخته میشدند، اما حضور و همراهی آنان در این مقطع، جلوه دیگری از ولایتمداری، بصیرت و وفاداری عمیق این ملت را آشکار ساخت.»
آیتالله سید یاسین موسوی نیز با اشاره به پیوندهای ناگسستنی دو ملت گفت: «پیوند میان ملت عراق و جریان انقلاب اسلامی صرفاً یک جوشش عاطفی زودگذر نیست، بلکه ریشهای کهن و اعتقادی دارد؛ تا جایی که شادمانی مردم عراق در پیروزی انقلاب اسلامی چنان بود که آن را نصرت خود میدانستند و مؤمنان بسیاری در دوران اختناق رژیم بعث به جرم ارادت به امام خمینی (ره) به شهادت رسیدند.»
وی افزود با وجود تلاشهای دشمنان و هزینههای جنگ تحمیلی، شکافهای گذشته بلافاصله پس از سرنگونی رژیم بعث ترمیم شد و امروز صیانت از اتحاد و برادری میان دو ملت وظیفهای راهبردی است.
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