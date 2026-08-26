به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی از کمیته دوستان یحیی سکاف به ریاست جمال سکاف و با حضور غسان بابتی و رواد سکاف، از خانواده شهید جعفر سلیم دیدار کرد.

محمد صالح، عضو شورای سیاسی حزب‌الله، نیز در این دیدار حضور داشت و با اشاره به مواضع خانواده‌های شهدا و اسرا در حمایت از مقاومت، گفت این خانواده‌ها با ایستادگی خود بر اصالت رویکرد مقاومت و ضرورت مقابله با تهدیدهای رژیم صهیونیستی تأکید می‌کنند.

جمال سکاف، رئیس کمیته، هدف از دیدار با خانواده‌های شهدا را ادای احترام و وفاداری به کسانی دانست که در صف مقدم دفاع از عزت و کرامت لبنان ایستاده‌اند.

وی همچنین با گرامیداشت شهدای مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان و نیروهای شهید، تأکید کرد فداکاری‌های آنان از لبنان در برابر اشغالگری و طرح‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی حفاظت کرده است.

سکاف با اشاره به شرایط کنونی لبنان، از مردم این کشور خواست نسبت به طرح‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی هوشیار باشند و بر وحدت ملی و «مثلث طلایی مقاومت، ارتش و ملت» پایبند بمانند.

وی این مثلث را عاملی اساسی در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی دانست و مدعی شد حملات این رژیم علیه غیرنظامیان در فلسطین، جنوب لبنان و سوریه، ضرورت حفظ این رویکرد را بیش از گذشته آشکار کرده است.

در پایان این دیدار، هیأت کمیته دوستان یحیی سکاف با حضور بر مزار شهید جعفر سلیم، فاتحه‌ای برای وی قرائت کرد و با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید، از مواضع و فداکاری‌های آنان در آنچه دفاع از لبنان خوانده شد، قدردانی کرد.

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