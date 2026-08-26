به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حرکت امت لبنان همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت اسلامی، مراسم قرآنی و سرودخوانی ویژه‌ای را در مسجد شیخ احمد کفتارو در بیروت برگزار کرد؛ مراسمی که با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و مردم برگزار شد و سخنرانان در آن بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی به‌عنوان «فریضه‌ای شرعی و ضرورتی وجودی» تأکید کردند.

این مراسم با حضور جمعی از علما، نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی، اعضای شورای شهر بیروت، مقامات محلی و شماری از مردم و مؤمنان در مسجد شیخ احمد کفتارو در بیروت برگزار شد.

این برنامه با سخنرانی شیخ عبدالقادر ترنینی آغاز شد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، گروه «هیئت آیات» به اجرای سرودها و نشیدهای دینی با محوریت سیره پیامبر اکرم(ص)، برادری اسلامی و چنگ زدن به ریسمان الهی پرداخت.

شیخ عبدالله جبری، دبیرکل حرکت امت لبنان، در این مراسم با اشاره به ابعاد ایمانی و سیاسی میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: ولادت پیامبر(ص) صرفاً یک رویداد تاریخی نبود، بلکه آغاز شکل‌گیری امتی بود که مردم را از تاریکی جاهلیت و پراکندگی به سوی عدالت و برادری هدایت کرد.

وی تأکید کرد که در شرایط کنونی جهان اسلام و با توجه به بحران‌ها و چالش‌های موجود، وحدت اسلامی نباید صرفاً به‌عنوان یک شعار سیاسی یا رسانه‌ای دیده شود، بلکه یک وظیفه شرعی و ضرورتی برای بقای امت است.

محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره پرهیز از تفرقه، بر اهمیت حفظ انسجام مسلمانان تأکید کرد.

وی گفت دشمنان امت اسلامی تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف و اختلاف، وحدت مسلمانان را هدف قرار دهند. مرتضوی همچنین با اشاره به تحولات فلسطین و لبنان، بر ضرورت توجه به درس‌های سیره پیامبر اکرم(ص) و مسئولیت مسلمانان در قبال آنچه در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان می‌گذرد، تأکید کرد.

در پایان این مراسم، شیخ مؤمن الرفاعی برای پیروزی و نصرت مجاهدان و رزمندگان و همچنین فرج و پیروزی مردم صبور فلسطین و لبنان دعا کرد.

برگزارکنندگان این مراسم بر این باورند که یادکرد از میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت اسلامی باید فرصتی برای تقویت همبستگی میان مسلمانان و مقابله با عوامل تفرقه باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که منطقه با بحران‌ها، جنگ و تجاوزات مستمر مواجه است.

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