به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ران ادلیست، تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو در مقاله خود با اشاره به عملیات اخیر اسرائیل در سوریه، این پرسش را مطرح کرد که نتانیاهو تا چه اندازه می‌تواند سیاست جنگ‌افروزی را ادامه دهد و چه زمانی پیامدهای آن گریبان دولت را خواهد گرفت.

وی گفت این پرسش ممکن است در میان نیروهای ارتش، نیروهای زرهی، پیاده‌نظام و خلبانان مطرح شود که هدف از عملیات در سوریه چیست و آیا همین پرسش درباره اقدامات اسرائیل در لبنان، کرانه باختری و نوار غزه نیز مطرح نخواهد شد.

به گفته وی، ترکیه و سوریه از منظر حقوقی و سیاسی در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند درباره روابط خود تصمیم بگیرند و ادامه حملات اسرائیل ممکن است واکنش‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های اروپایی و محدودیت‌های آمریکا را به دنبال داشته باشد.

این تحلیلگر اسرائیلی سپس به رقابت‌های داخلی در جریان صهیونیسم دینی پرداخت و گفت طرح دوباره ساخت‌وساز در منطقه E1 از سوی اسموتریچ بیش از آنکه پیامی برای سیاست رسمی دولت باشد، با رقابت وی با عوفر وینتر، افسر ذخیره ارتش اسرائیل، ارتباط دارد.

به گفته ادلیست، ورود وینتر به رقابت برای رهبری جناح مذهبی-صهیونیستی موجب نگرانی اسموتریچ و متحدانش شده و آنان با مطرح کردن مناقصه ساخت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه میان معالیه ادومیم و قدس، تلاش دارند به پایگاه رأی خود نشان دهند که اسموتریچ قادر به جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین است.

ادلیست با اشاره به سابقه طرح E1 گفت این ایده حدود ۳۵ سال پیش و در دوره وزارت مسکن آریل شارون مطرح شد و از آن زمان هر چند سال یک‌بار به دستور کار بازمی‌گردد، اما معمولاً با مخالفت گسترده بین‌المللی مواجه شده است.

وی معتقد است اجرای این طرح با هدف ایجاد پیوستگی میان شهرک‌های اسرائیلی و قطع ارتباط جغرافیایی بخش‌های مختلف کرانه باختری، امکان شکل‌گیری یک کشور فلسطینی دارای پیوستگی سرزمینی را دشوار می‌کند. او همچنین یادآور شد که نتانیاهو در گذشته به آمریکا و کشورهای اروپایی تعهد داده بود که روند ساخت‌وساز در E1 پیش نرود.

این تحلیلگر در پایان با انتقاد از جریان شهرک‌نشینان و جریان‌های راست‌گرای اسرائیلی گفت طرح E1 می‌تواند نتیجه‌ای معکوس برای طراحان آن داشته باشد و حمایت جهانی از تشکیل کشور فلسطین را افزایش دهد.

ادلیست تأکید کرد که مسئله فلسطین دیگر قابل انکار نیست و حتی در داخل اسرائیل نیز بخش قابل‌توجهی از جامعه با آن مواجه است.

وی همچنین با اشاره به مواضع گادی آیزنکوت درباره تشکیل کشور فلسطین، گفت حتی در صورت رسیدن او به نخست‌وزیری، اجرای طرح E1 بعید است و کنار رفتن دولت کنونی را می‌توان گامی مهم در مسیر دستیابی به راه‌حلی برای مسئله فلسطین دانست.

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