روسیه: پیامدهای تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران فراتر از خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره درگیری‌ها، امنیت غذایی و نقش این شورا در مقابله با بحران غذا، اظهار کرد که بازارهای انرژی و مواد غذایی پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و حملات آمریکا، اسرائیل و اوکراین با بی‌ثباتی شدیدی مواجه شده‌اند.

وی تأکید کرد که اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی مواد غذایی می‌تواند پیامدهایی گسترده برای کشورهای مختلف داشته باشد.

نماینده روسیه همچنین با اشاره به حملات پهپادی اوکراین علیه کشتی‌های تجاری حامل محموله‌های کشاورزی روسیه، این اقدامات را عامل ایجاد «هرج‌ومرج گسترده» در مسیرهای انتقال کالا دانست.

وی از کشورهای غربی که بر حفاظت از مسیرهای تجارت جهانی تأکید دارند، خواست مقام‌های اوکراینی را از اقداماتی که به گفته او موجب تشدید بحران جهانی غذا می‌شود، بازدارند.

نبنزیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نوار غزه اشاره کرد و گفت محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسرائیل بر رفت‌وآمد، توانایی فلسطینیان برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود را کاهش داده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای انسانی این وضعیت، خواستار توجه بیشتر شورای امنیت به مسئله امنیت غذایی در فلسطین شد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در پایان بر ضرورت اجرای مفاد قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۸ درباره منازعات مسلحانه و خطر گرسنگی تصویب شده است، تأکید کرد و خواستار اقدام شورای امنیت برای مقابله با عواملی شد که به گفته وی، زنجیره تأمین غذا و امنیت غذایی در جهان را تهدید می‌کنند.

..........

پایان پیام