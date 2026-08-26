به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی همچنان هزینههای نظامی خود را با سرعتی بیسابقه افزایش میدهد و بودجه دفاعی این رژیم به حدود ۱۸۴ میلیارد شکل (۶۲ میلیارد دلار) نزدیک شده است. ادامه عملیات نظامی در چندین جبهه، افزایش هزینه فراخوان نیروهای ذخیره و ضرورت جبران ذخایر تسلیحات و مهماتی که در جریان جنگ مصرف شدهاند، فشار بر بودجه عمومی، بدهیها و بازار کار رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
بر اساس گزارشی که «منال مقبول» برای شبکه الجزیره تهیه کرده، هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی در دوره اخیر از ۱۱۲ میلیارد شکل (۳۷ میلیارد دلار) به ۱۴۴ میلیارد شکل (۴۸ میلیارد دلار) افزایش یافته و اکنون هزینههای دفاعی به سطحی نزدیک به ۱۸۴ میلیارد شکل (۶۲ میلیارد دلار) رسیده است. این در حالی است که نهاد دفاعی رژیم صهیونیستی معتقد است اعتبارات کنونی دیگر با حجم مأموریتهایی که رهبری سیاسی این رژیم بر عهده ارتش رژیم صهیونیستی گذاشته، تناسب ندارد.
با ادامه عملیات نظامی، دامنه حضور نظامی رژیم صهیونیستی از غزه به سوریه و لبنان گسترش یافته و همزمان درباره آینده رویارویی با ایران نیز بهویژه با توجه به اشارات و اظهارات مقامهای صهیونیست درباره آمادگی برای ازسرگیری جنگ با ایران، ابهام وجود دارد.
فشار نظامی تنها به این جبههها محدود نمیشود. در رژیم صهیونیستی همچنین بارها درباره احتمال الحاق بخشهایی از کرانه باختری اشغالی صحبت شده است؛ اقدامی که میتواند تعهدات نظامی و امنیتی جدیدی را به فهرست مأموریتهای ارتش این رژیم، اضافه کند.
هزینه جنگ فراتر از عملیات نظامی
هزینه جنگ تنها به مخارج مستقیم عملیات نظامی محدود نمیشود. ذخایری که در جریان جنگ مصرف شدهاند باید دوباره تأمین شوند و سامانههای پدافند هوایی، موشکهای رهگیر و مهمات نیز برای حفظ آمادگی ارتش به تولید و خرید مستمر نیاز دارند.
در نشانهای از حجم فشارهای مالی انباشتهشده، بدهی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی به شرکتهای صنایع نظامی این رژیم از ۱۵ میلیارد شکل (۵ میلیارد دلار) فراتر رفته است. موضوعی که نشاندهنده افزایش شکاف میان حجم نیازهای نظامی و منابع موجود برای تأمین مالی آنهاست.
هزینهها با ادامه فراخوان نیروهای ذخیره برای دورههای طولانی نیز افزایش مییابد. دولت هزینههای مستقیم مربوط به خدمت دهها هزار نیروی ذخیره را متحمل میشود، در حالی که اقتصاد نیز هزینه غیبت طولانیمدت این افراد از محل کار و فعالیتهای اقتصادیشان را پرداخت میکند.
از سوی دیگر، مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در پژوهشی جدید نسبت به آنچه گسترش بیش از حد توصیف کرده، هشدار داده است. منظور از این اصطلاح، افزایش تعهدات نظامی با سرعتی بیشتر از رشد منابع مورد نیاز برای حفظ آنهاست.
این هشدار بازتابدهنده نگرانیهایی است مبنی بر اینکه ادامه درگیری نظامی در چندین جبهه میتواند منابع مالی و انسانی را فرسوده کند و توان اقتصاد رژیم صهیونیستی برای تحمل هزینه عملیات در دورههای طولانی را کاهش دهد.
پیامدها تنها به بودجه دفاعی محدود نیست و شاخصهای اصلی اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. آن هم در شرایطی که اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه جنگ و افزایش هزینههای دولت با فشارهای فزایندهای مواجه است.
کسری بودجه و بدهی زیر فشار
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که افزایش بودجه دفاعی این رژیم به حدود ۱۸۴ میلیارد شکل (۶۲ میلیارد دلار) میتواند کسری بودجه را به ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
این بدان معناست که افزایش هزینههای نظامی، دولت رژیم صهیونیستی را با معادلهای دشوار روبهرو میکند. زیرا تأمین هزینه عملیات و نیازهای دفاعی مستلزم فراهم کردن منابع اضافی است، در حالی که فشار بر بودجه افزایش یافته و نیاز به استقراض برای پوشش هزینهها بیشتر میشود.
در شرایط ادامه جنگ رژیم صهیونیسی و چندجبههای شدن آن، گزینههای اقتصادی دشوارتر میشوند. دولت این رژیم باید میان تأمین نیازهای نظامی، حفظ هزینههای غیرنظامی، مهار کسری بودجه و جلوگیری از تشدید بدهی عمومی تعادل برقرار کند.
تداوم جنگ همچنین بازار کار رژیم صهیونیستی را بهویژه با ادامه فراخوان دهها هزار نیروی ذخیره برای دورههای طولانی تحت تأثیر قرار میدهد. غیبت این افراد از محل کار و فعالیتهای اقتصادی، خسارتهای مستقیم و غیرمستقیمی را به شرکتها و اقتصاد رژیم صهیونیستی، وارد میکند و علاوه بر آن، دولت این رژیم نیز باید هزینه ادامه خدمت آنها را بپردازد.
نگرانیها از این رو افزایش یافته که تداوم فرسایش نظامی میتواند توان اقتصاد رژیم صهیونیستی برای رشد را تضعیف کند. بهخصوص اگر نیاز به نیروهای ذخیره همزمان با افزایش هزینه تسلیحات، مهمات و سامانههای دفاعی ادامه پیدا کند.
با وجود گسترده شدن این پیامدها، مسئله هزینه جنگ در برنامههای رژیم صهیونیستی اسرائیلی در جریان کارزارهای انتخاباتی به همان اندازه برجسته نیست. موضوعی که در شرایط نوعی اجماع سیاسی بر ادامه هزینهکرد برای تسلیحات، مهمات و تأمین نیازهای نهاد نظامی رخ میدهد.
با ادامه عملیات نظامی و چندجبههای شدن درگیری، هزینه جنگ بهتدریج به باری فزاینده بر دوش جامعه رژیم صهیونیستی تبدیل میشود. باری که دیگر فقط به هزینه عملیات نظامی محدود نیست و بودجه عمومی، کسری بودجه، بدهی و بازار کار را نیز دربرمیگیرد. اگر جنگ طولانیتر شود و تعهدات نظامی گسترش یابد، این وضعیت میتواند زمینهساز بحرانی مالی شدیدتر در داخل رژیم صهیونیستی شود.
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