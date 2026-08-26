ایندیپندنت: قدرت نظامی آمریکا در ایران شکست خورد و جنگ اقتصادی نیز موفق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایندیپندنت در سرمقاله‌ای با عنوان «قدرت آمریکا در ایران شکست خورد و روز تسویه‌حساب اقتصادی نیز بعید است موفق شود»، نوشت جنگ دونالد ترامپ در خاورمیانه به بحرانی بزرگ‌تر برای آمریکا تبدیل شده و رئیس‌جمهور این کشور اکنون تلاش می‌کند با تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، جبهه تازه‌ای در این رویارویی باز کند.

این روزنامه با اشاره به گذشت حدود شش ماه از آغاز جنگ رمضان، تأکید کرد قدرت نظامی آمریکا نتوانسته ایران را به تسلیم وادار کند و اهدافی که واشنگتن در آغاز جنگ دنبال می‌کرد، محقق نشده است.

این روزنامه در ادامه درباره مرحله جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران ابراز تردید کرد و نوشت انتقال میدان رویارویی از ابزار نظامی به فشار اقتصادی لزوماً نتیجه متفاوتی برای دولت ترامپ به همراه نخواهد داشت.

ایندیپندنت چین را یکی از مهم‌ترین چالش‌های واشنگتن در این مسیر دانست، زیرا پکن بخش قابل‌توجهی از نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند. بر همین اساس، تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ چینی می‌تواند فشار اقتصادی علیه ایران را به یک رویارویی تجاری و مالی گسترده‌تر میان آمریکا و چین تبدیل کند.

ایندیپندنت همچنین به شکاف میان تهدیدهای واشنگتن و امکان اجرای عملی آنها اشاره کرد و نوشت دولت ترامپ با وجود اظهارات گسترده درباره اعمال فشار بی‌سابقه، در زمان اعلام بسته جدید تحریم‌ها از به‌کارگیری فوری برخی از شدیدترین ابزارهای خود علیه شرکای تجاری بزرگ ایران خودداری کرده است.

به نوشته این روزنامه، همین مسئله در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها و کارشناسان انگلیسی را به خود جلب کرده و درباره میزان توانایی آمریکا برای اجرای تهدیدهای اقتصادی‌اش تردیدهایی ایجاد کرده است.

این روزنامه پیش‌تر نیز جنگ آمریکا علیه ایران را «شکستی چندجانبه» توصیف کرده و نوشته بود رویکرد واشنگتن، چه در میدان نظامی و چه در مذاکرات و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود در پرونده هسته‌ای، نتوانسته اهداف اعلام‌شده دولت ترامپ را محقق کند.

سرمقاله جدید ایندیپندنت در شرایطی منتشر شده که واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در میدان جنگ، فشار اقتصادی را به محور اصلی سیاست خود علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است؛ رویکردی که به اعتقاد این روزنامه، با موانع جدی روبه‌روست و می‌تواند هزینه‌های بیشتری را بر آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل کند.

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