نماینده عراقی: هدف قرار دادن حشد الشعبی در موصل نقض حاکمیت عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «قصی عباس الشبکی» عضو مجلس نمایندگان عراق، با اشاره به حملات اخیر به مواضع الحشد الشعبی در موصل و دیگر مناطق عراق، اظهار کرد این حملات با وجود رویکرد دولت عراق برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، از جمله عربستان، صورت گرفته و به نظر می‌رسد از پیش برنامه‌ریزی شده باشد.

وی این حملات را نقض حاکمیت عراق دانست و ادعاهای مطرح‌شده درباره شلیک موشک از این مناطق را فاقد مبنای واقعی عنوان کرد.

الشبکی با بیان اینکه بیشتر حملات متوجه تیپ ۳۰ الحشد الشعبی بوده است، اهمیت موقعیت جغرافیایی این منطقه را یکی از دلایل احتمالی این هدف‌گیری دانست.

وی همچنین نسبت به تلاش برخی طرف‌ها برای تحریف واقعیت‌ها و بازگرداندن اوضاع منطقه به شرایط پیش از آزادسازی آن از اشغال گروه تروریستی داعش هشدار داد و از وجود برخی مطامع نسبت به این منطقه سخن گفت.

این نماینده عراقی با اشاره به حساسیت منطقه سهل نینوا، تأکید کرد که این منطقه محل زندگی گروه‌ها و اقلیت‌های مختلف عراقی است و حفظ امنیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود هرگونه بی‌ثباتی یا تضعیف نیروهای مسئول تأمین امنیت منطقه می‌تواند زمینه را برای تشدید ناامنی و بازگشت تهدیدهای گذشته فراهم کند.

الشبکی در پایان خواستار اقدام جدی دولت و مجلس عراق در برابر حملات مکرر به مواضع الحشد الشعبی شد و تأکید کرد که بغداد باید از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و امنیت مناطق مختلف، به‌ویژه سهل نینوا، حفاظت کند.

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