سخنگوی سپاه: تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران بسته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیجفارس حضور ندارد.
به گفته سخنگوی سپاه، تمام شناورهای جنگی دشمن دستکم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفتهاند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست.
سردار محبی با بیان اینکه آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز بهطور کامل تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است، گفت: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد؛ ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شدهایم و به نتایجی رسیدهایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است.
سخنگوی سپاه همچنین گفت: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آبهای تنگه و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافقهایی صورت گرفته است.
سردار محبی با اشاره به اینکه آمریکا در این مسیر کارشکنی میکند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد، گفت: اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهمنامه بازگردد، میتوانیم در چارچوب تفاهم انجامشده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.
سخنگوی سپاه هشدار داد: اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز بههیچ عنوان باز نخواهد شد.
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