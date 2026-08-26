«مرآة البحرین»: اوقاف بحرین به دنبال مداخله در امور دینی شیعیان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه «مرآة البحرین» در گزارشی با عنوان «مرتدان؛ ابزارهای حکومت برای ضربه زدن به تشیع از دروازه اوقاف» مدعی شد هر یک از مذاهب و گروههای دینی دارای باورها، شعائر و ویژگیهای خاص خود هستند و باید این ویژگیها مورد احترام قرار گیرد.
این گزارش، اقدامات اخیر دولت بحرین در قبال شیعیان را مصداق نقض این حقوق دانسته و اداره اوقاف شیعی را به استفاده از افرادی برای تأثیرگذاری بر باورها و احکام مذهبی شیعیان متهم کرد.
«مرآة البحرین» همچنین با اشاره به اطلاعیه اخیر اداره اوقاف شیعی، مدعی شد حکومت بحرین درصدد است در ساختار مدیریتی حسینیهها مداخله بیشتری داشته باشد و روند تعیین اعضای هیئتهای ادارهکننده آنها را تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار دهد.
این پایگاه، چنین اقدامی را دخالت در حوزه دینی و اجتماعی جامعه شیعی بحرین توصیف کرده است.
این گزارش در ادامه با انتقاد از عملکرد اداره اوقاف شیعی، آن را فاقد صلاحیت برای تعیین رؤسا یا اعضای هیئتهای مدیریتی حسینیهها دانست و مدعی شد این نهاد طی سالهای گذشته به ابزاری برای اعمال سیاستهای وزارت کشور تبدیل شده است.
نویسنده همچنین ادعا کرد که حکومت تلاش کرده با نفوذ در مدیریت حسینیهها، محتوای سیاسی و اجتماعی این مراکز را محدود کرده و از برجستهشدن مفاهیم مرتبط با قیام امام حسین(ع) و اندیشه اهلبیت(ع) جلوگیری کند.
این تحلیل در پایان، سیاستهای حکومت بحرین در قبال نهادهای مذهبی شیعی را بخشی از روند گستردهتر محدودسازی فعالیتهای دینی و اجتماعی شیعیان دانست و نسبت به افزایش مداخله نهادهای حکومتی در مدیریت حسینیهها و دیگر مراکز مذهبی هشدار داد.
...........
پایان پیام
نظر شما