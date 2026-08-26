به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی تحلیلی، از بازگشت تدریجی درگیری‌ها در یمن پس از حدود چهار سال آرامش شکننده خبر داده و نوشته است که حوثی‌ها در ماه‌های اخیر با افزایش حملات پهپادی و موشکی، بار دیگر ابتکار عمل میدانی را در دست گرفته‌اند.

به نوشته این نشریه، رهبران حوثی بر این باورند که از تشدید درگیری‌ها می‌توانند برای تحت فشار قرار دادن عربستان و دولت یمن و همچنین افزایش نفوذ خود در مناطق تحت کنترل مخالفان استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اهداف حوثی‌ها سواحل غربی یمن و منطقه راهبردی باب‌المندب است. حمله به بندر المخا، که پایگاه نیروهای موسوم به «مقاومت ملی» به شمار می‌رود، می‌تواند در صورت تضعیف این نیروها، دسترسی حوثی‌ها به مسیرهای دریایی مهم را افزایش دهد.

اکونومیست همچنین از تلاش حوثی‌ها برای افزایش فشار بر منابع نفتی یمن، به‌ویژه در استان مأرب، خبر داده و این مسئله را بخشی از تلاش آنان برای تقویت موقعیت اقتصادی و سیاسی خود ارزیابی کرده است.

این مجله در ادامه تأکید می‌کند که توان نظامی حوثی‌ها طی سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. برخلاف گذشته که بخش بیشتری از تسلیحات آماده از خارج وارد می‌شد، این گروه اکنون قادر است بخش قابل توجهی از تجهیزات خود را با استفاده از قطعات کوچک و شبکه‌های تأمین منطقه‌ای تولید یا مونتاژ کند.

اکونومیست همچنین به توانایی حوثی‌ها در استفاده از پهپادهای مجهز به فیبر نوری و تجربه آنان در مقابله با حملات هوایی آمریکا اشاره کرده و این عوامل را از دلایل دشواری نابودی توان نظامی این گروه دانسته است.

از نگاه اکونومیست، جغرافیای یمن نیز یک مزیت مهم برای حوثی‌هاست؛ چرا که مناطق کوهستانی تحت کنترل آنان قابلیت دفاع بالایی دارد و شبکه‌ای از غارها، پناهگاه‌ها و تأسیسات زیرزمینی امکان تداوم فعالیت نظامی را فراهم می‌کند.

این شرایط در کنار تجربه جنگی طولانی‌مدت و توانایی بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده، موجب شده است حملات محدود نتواند حوثی‌ها را از میدان خارج کند.

اکونومیست همچنین به تغییر وضعیت نیروهای مخالف حوثی‌ها اشاره کرده و می‌نویسد دولت یمن در تلاش است با ایجاد انسجام بیشتر میان گروه‌های نظامی و افزایش استفاده از پهپادها، موقعیت خود را تقویت کند.

با این حال، این نشریه معتقد است شکست دادن حوثی‌ها نیازمند عملیات گسترده و پرهزینه‌ای است و حمایت عربستان یا آمریکا نیز لزوماً تضمینی برای پیروزی سریع نخواهد بود.

در مجموع، گزارش اکونومیست نشان می‌دهد که حوثی‌ها از یک بازیگر عمدتاً داخلی در یمن به نیرویی با قابلیت اثرگذاری بر امنیت دریایی منطقه و معادلات گسترده‌تر خاورمیانه تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که بازگشت جنگ در یمن را به مسئله‌ای فراتر از یک منازعه داخلی تبدیل می‌کند.

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