تأکید اوچا بر تأمین بودجه مورد نیاز ساخت سرپناه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) امروز اعلام کرد که پناهگاه امن نیاز اساسی است، اما تأمین پناهگاه، زمین و مسکن در افغانستان همچنان با کمبود شدید بودجه مواجه است.

این دفتر در پیامی که امروز در ایکس منتشر کرد افزود: تاکنون تنها ۴.۷ درصد از ۱۶۰ میلیون دلار مورد نیاز تأمین شده و شکاف ۱۵۳ میلیون دلاری برای حمایت از مناطق آسیب‌دیده افغانستان از بلایا، آوارگی و بازگشت‌ها باقی مانده است.

بر اساس برنامه نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۶، بخش مذکور که به نام «پناهگاه اضطراری و اقلام غیر خوراکی» شناخته می‌شود، هدف پشتیبانی از حدود ۸۸۰ هزار نفر را دارد. اولویت‌ها شامل خانواده‌های آسیب‌دیده از بلایای ناگهانی، مناطق مرتفع در معرض زمستان سخت، بازگشت‌کنندگان اخیر از پاکستان و آوارگان داخلی است که در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

افغانستان سال‌هاست با بحران‌های متعدد روبه‌روست: خشکسالی، سیلاب، زلزله‌های قبلی، بازگشت صدها هزار نفر و فشار بر منابع محدود. با این حال مسکن و پناهگاه همواره یکی از کم‌بودجه‌ترین بخش‌های کمک‌های بشردوستانه بوده و کمبود بودجه باعث کاهش اهداف و محدود شدن دسترسی به سرپناه ایمن، اقلام خانگی و حمایت‌های فصلی شده است. این وضعیت خطر بازگشت به چرخه نیاز و آسیب‌پذیری بیشتر را افزایش می‌دهد.

اوچا با هشتگ ActForHumanity# خواستار حمایت فوری برای پر کردن این شکاف شد تا جوامع آسیب‌پذیر مانند افغانستان بتوانند به پناهگاه امن دسترسی پیدا کنند.

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