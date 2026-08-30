حجاب؛ انتخابی آگاهانه برای هویت، آزادی و کرامت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا: در روزگاری که موجهای متضاد فرهنگی از هر سو به سوی جوانان روانه شده است، شاید هیچ موضوعی به اندازه «حجاب» نیازمند بازتعریف و نگاهی تازه نباشد. حجاب در نگاه بسیاری، صرفاً یک تکلیف دینی یا یک الزام اجتماعی تلقی میشود؛ اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، بُعد انتخابی و آگاهانه این پدیده است. حجاب میتواند پلی باشد به سوی آزادیِ واقعی، هویتی مستقل و شخصیتی متعالی؛ به شرط آنکه نه از سر اجبار، بلکه از روی آگاهی و انتخاب پذیرفته شود. جوانان امروز، بیش از هر نسلی به دنبال «خود بودن» و متمایز شدن از دیگران هستند. آنان تشنه دلیلاند و نمیتوان صرفاً با استدلالهای سنتی آنان را قانع کرد. مقاله پیشرو درصدد است تا با زبانی صمیمی و رویکردی اقناعگر، حجاب را نه بهعنوان یک محدودیت، بلکه بهعنوان فرصتی برای رشد شخصیت، استقلال فکری و انتخابِ آگاهانه معرفی کند.
حجاب و آزادی واقعی
یکی از مهمترین چالشهای ذهنی جوانان، تقابل ظاهری میان «حجاب» و «آزادی» است. اما آیا واقعاً حجاب با آزادی در تضاد است؟ اگر آزادی را به معنای قدرت انتخاب بدانیم، آنگاه حجاب میتواند مصداق عینیِ آزادی باشد؛ چراکه انتخابِ آگاهانه وقتی معنا پیدا میکند که انسان اسیر امیال و هوسهای زودگذر نباشد.
در دنیای امروز، صنعت مد و تبلیغات، بدن زنان را به کالایی برای فروش تبدیل کرده است. حجاب در چنین فضایی، نوعی مقاومت آگاهانه در برابر این نگاه ابزاری است؛ زن محجبه با پوشش خود اعلام میکند که «من بیش از ظاهرم هستم» و نمیخواهد توسط نگاههای هوسآلود دیگران تعریف شود.
حجاب و هویتسازی جوان
نسل امروز به شدت به دنبال هویتی مستقل و متمایز است. حجاب میتواند ابزاری برای هویتسازی باشد؛ نشانهای از تعلق به یک فرهنگ غنی و یک نظام ارزشیِ مبتنی بر کرامت انسانی. پوشش بهمثابه رسانهای هویتی، نقش نمادینی در عرصه ارتباطات میانفردی دارد.(۱)
بسیاری از جوانان با تحقیق و مطالعه به این نتیجه میرسند که حجاب نه یک محدودیت، بلکه عامل آزادی و رشد شخصیت است. این انتخاب آگاهانه نشاندهنده بلوغ فکری و استقلال رأی آنان است.
حجاب و کرامت انسانی در قرآن
قرآن کریم، با نگاهی فراتر از ظاهر، حجاب را در بستر کرامت و شناختهشدن زنان جامعه اسلامی تبیین میکند. در اینجا به سه آیه کلیدی اشاره میشود که هر یک دریچهای نو به سوی درک عمیقتر از حجاب میگشایند:
خداوند متعال میفرماید:« وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ ۖ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِیٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِیٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیْرِ أُو۟لِی ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا۟ عَلَیٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَی ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »«و به زنان باایمان بگو چشمهای خود را (از نگاههای هوسآلود) فرو گیرند و دامان خویش را (از بیعفتی) حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار از آن که نمایان است آشکار نکنند و (کنارههای) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)».(۲)
این آیه که به «آیه حجاب» معروف است، کیفیت پوشش را با ظرافت تمام بیان میکند و تأکید دارد که پوشش باید همراه با حفظ عفت و پاکدامانی باشد.(3)
در آیه دیگر خداوند به پیامبر اکرم(ص) خطاب میفرماید: « یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا»(4)«ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنه بگو: جلبابهای خود را بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده، توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده و مهربان است».
در این آیه، فلسفه حجاب بهروشنی تبیین شده است: شناخته شدن و مصون ماندن از آزار. حجاب، زن را از قربانی شدن در برابر هوسرانان نجات میدهد و به او شخصیتی مستقل و شناختهشده میبخشد.
خداوند در آیه دیگر میفرماید: «یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَرِیشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَیٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ ۚ ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ»(5)«ای فرزندان آدم! ما لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را میپوشاند و مایه آراستگی شماست؛ و لباس پرهیزگاری، آن بهتر است».
این آیه نگاه را از پوشش صرفِ ظاهری فراتر میبرد و به لباس تقوا اشاره میکند که برترین پوشش است. حجابِ واقعی، تنها پوششِ فیزیکی نیست، بلکه همراه با پوششِ درونیِ نفس از گناه و آلودگی معنا مییابد.(6)
بنابراین حجاب، در عمیقترین لایههای خود، دعوتی است به انتخابی آگاهانه؛ انتخابی که با آزادی واقعی، هویتیابیِ مستقل و کرامت انسانی پیوندی ناگسستنی دارد. قرآن کریم با آیات یادشده، نهتنها به جنبههای ظاهری پوشش، بلکه به فلسفه و اهداف والای آن یعنی شناختهشدن، امنیت و پرهیزگاری اشاره کرده است.
جوانان امروز با مطالعه، تفکر و انتخاب آزادانه میتوانند به ارزشهای حجاب برسند و آن را نه یک محدودیت تحمیلی، بلکه رمزی برای تعالی فردی و اجتماعی بدانند. زمانی که حجاب از یک تکلیفِ صرف به یک انتخاب آگاهانه تبدیل شود، نهتنها ماندگارتر خواهد بود، بلکه به بخشی از هویتِ اصیلِ جوان تبدیل میشود که با افتخار آن را بر دوش میکشد.
پی نوشت:
1.بلاغ نیوز، «حجاب، انتخابی آگاهانه برای رعایت حق اجتماعی و صیانت از کانون مقدس خانواده»، ۱۴۰۱.
2. سوره نور/آیه 31
3.خبرگزاری ایکنا، «حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن»، ۱۳۹۹.
4.سوره احزاب/ آیه ۵۹
5. سوره اعراف/ آیه ۲۶
6.خبرگزاری ایکنا، «حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن»، ۱۳۹۹.
(۵) بلاغ نیوز، «حجاب، انتخابی آگاهانه برای رعایت حق اجتماعی و صیانت از کانون مقدس خانواده»، ۱۴۰۱.
فیروزه دلداری( پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)
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