به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۱۲ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ قمری، مراسم راهپیمایی میلاد پیامبر اکرم(ص) در نقاط مختلف کشور نیجریه برگزار شد.

این مراسم که هرساله در شهرهای مختلف نیجریه برگزار می‌شود، امسال نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، از مردان و زنان گرفته تا کودکان، جوانان و سالمندان همراه بود. شرکت‌کنندگان در این مراسم با پوشیدن لباس‌های سفید و معطر، در صفوف منظم در خیابان‌ها به حرکت درآمدند.

در میان دوستداران پیامبر رحمت(ص) که در این راهپیمایی حضور داشتند، پیروان جنبش اسلامی نیجریه تحت رهبری شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی نیز حضور چشمگیری داشتند. آنان با نظم و انسجام در این مراسم شرکت کردند و پرچم‌ها و تصاویر رهبران جریان مقاومت، از جمله امام خمینی(ره)، شهید رهبر(ره)، شهید سید حسن نصرالله، رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، شیخ ابراهیم زکزاکی(ح) و دیگر رهبران برجسته مقاومت را با خود حمل می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در طول مسیر، ضمن ابراز محبت و ارادت به پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک آن حضرت، به اجرای سرودها و اشعار در مدح و ستایش پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) پرداختند.

همچنین در جریان این مراسم، میان مردم و تماشاگران، شیرینی، بیسکویت و غذاهای پخته‌شده توزیع شد و فضای شهرها رنگ و بوی جشن و سرور به خود گرفت.

گفتنی است این مراسم، نخستین مرحله از راهپیمایی‌های میلاد پیامبر اکرم(ص) در نیجریه به شمار می‌رود و قرار است مرحله دیگری از این مراسم نیز در روز ۱۷ ربیع‌الاول در نقاط مختلف این کشور برگزار شود.

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