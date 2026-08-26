بررسی طرح پنهان لیکود برای تشکیل دولت؛ از ائتلاف نتانیاهو و آیزنکوت تا نگرانی از ظهور وینتر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که روزنامه «معاریو» منتشر کرده، لیکود خود را برای انتخاباتی آماده میکند که ممکن است هیچیک از بلوکهای سیاسی نتوانند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. در چنین شرایطی، ایده تشکیل «دولت وحدت ملی» با نخستوزیری مشترک نتانیاهو و آیزنکوت مطرح شده است؛ به این صورت که نتانیاهو ابتدا نخستوزیر باشد و در ادامه، قدرت را به آیزنکوت واگذار کند.
با این حال، تجربه توافق چرخشی سال ۲۰۲۰ میان نتانیاهو و بنی گانتس که در نهایت اجرا نشد، باعث شده آیزنکوت برای پذیرش چنین توافقی به دنبال تضمینهای حقوقی و سیاسی جدی باشد.
یکی از ایدههای مطرحشده برای تضمین اجرای توافق، انتقال نتانیاهو به ریاست جمهوری پس از پایان دوره ریاستجمهوری اسحاق هرتزوگ است.
بر اساس این سناریو، نتانیاهو در صورت پایان دوره نخستوزیری خود، یک هدف سیاسی مشخص برای آینده خواهد داشت و آیزنکوت نیز اطمینان بیشتری پیدا میکند که انتقال قدرت طبق توافق انجام خواهد شد.
همزمان، گزینههای دیگری مانند تعهدات مربوط به بودجه، رأی عدم اعتماد، سازوکارهای حقوقی و حتی سپردن نامه استعفای نتانیاهو به مرجعی مورد توافق نیز بررسی شده است.
در این میان، تعداد کرسیهای لیکود نقش تعیینکنندهای در قدرت چانهزنی نتانیاهو خواهد داشت. برآوردهای داخلی این حزب نشان میدهد کسب بیش از ۲۵ یا ۲۶ کرسی میتواند جایگاه نتانیاهو را برای مطالبه نخستوزیری در مرحله نخست توافق تقویت کند؛ در مقابل، کاهش قابل توجه کرسیهای لیکود، قدرت او را در مذاکرات ائتلافی محدود خواهد کرد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در صورت مطرح شدن نام نتانیاهو برای ریاست جمهوری، احتمال بررسی راهکاری برای پایان دادن به پرونده قضایی او نیز میتواند وارد مذاکرات سیاسی شود.
در کنار معادلات مربوط به تشکیل دولت، ظهور حزب جدید «عماخ یسرائیل» به رهبری عوفر وینتر به یکی از نگرانیهای اصلی لیکود تبدیل شده است. گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل مدعی است نتانیاهو در ماههای نخست جنگ غزه چندین بار در آپارتمانهای مخفی در تلآویو با وینتر دیدار کرده و او در آن زمان طرحی برای اشغال غزه به نخستوزیر ارائه داده است. اما ورود وینتر به رقابت انتخاباتی، رابطه دو طرف را وارد مرحله تازهای کرده و حتی از او بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدهای انتخاباتی علیه نتانیاهو یاد میشود.
نگرانی لیکود تنها به قدرت گرفتن وینتر محدود نیست؛ بلکه احتمال پراکنده شدن آرای اردوگاه راست میان احزاب کوچک نیز این حزب را نگران کرده است.
نتانیاهو با هشدار درباره «هدر رفتن آرا» از وینتر، موشه فیگلین و آوی ماعوز خواسته است یا از رقابت کنار بروند یا با احزاب موجود ائتلاف کنند.
منطق نتانیاهو این است که اگر احزاب کوچک از حد نصاب عبور نکنند، آرای آنها عملاً از معادله تشکیل دولت خارج میشود و اگر هم وارد کنست شوند، ممکن است از قدرت احزاب اصلی بلوک راست بکاهند.
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