به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، علی نیکزاد چهارشنبه در جریان سفر خود به شهرستان لامرد و بازدید از سالن شهید نعیمی و منازل مسکونی شهرک ایثار که در حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف حمله متجاوزانه و موشکی قرار گرفته و بهطور گسترده تخریب شده بود، با گرامیداشت یاد شهدای این حادثه، گفت: بالاترین موهبتی که خداوند متعال میتواند به انسان عطا کند، مقام شهادت است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: شهدایی که در راه خدا جان خود را تقدیم میکنند، مورد عنایت و انتخاب پروردگار قرار میگیرند و این جایگاه والا، افتخاری بزرگ برای آنان است.
نیکزاد ضمن تبریک و تسلیت به خانوادههای شهدا و مردم ایران اسلامی، افزود: این شهدا انسانهایی پاک، مومن، متدین، شریف و خدمتگزار بودند که جان خود را برای عزت و امنیت این سرزمین فدا کردند، از این رو، شهادت آنان را به ملت ایران و جامعه اسلامی تبریک و در عین حال فقدان این عزیزان را تسلیت عرض میکنیم.
سند جنایت جنگی آمریکا
وی اضافه کرد: این مکان ورزشی، جایی بود که مردم، جوانان و کودکان برای تفریح و ورزش کردن آمده بودند. بمبی بر سر این مردم ریخته شده بود که افزون بر ۷۶۰ هزار ساچمه داشت، گناه این مردم چیست که این گونه به شهادت رسیدند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمعیت این شهر ۴۰ هزار نفر است اما دشمن آمریکایی ـ صهیونی برای این جمعیت از بمبهایی استفاده کرده است که افزون بر ۷۶۰ هزار ترکش دارد. این سند جنایت آمریکا است.
پیگیری حقوقی و بینالمللی مجلس
نیکزاد افزود: جا دارد از تلاشهای نماینده سختکوش مردم لامرد در مجلس تشکر کنم که تلاش بسیاری برای احقاق حقوق مردم مظلوم لامرد انجام داد، در حالی که جنایت آمریکاییها در لامرد در کنار جنایات آنها در میناب قرار گرفت و رهبر فرزانه انقلاب از جنایت لامرد در کنار جنایات آمریکایی در میناب نام برد.
وی گفت: نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همکاری قوه قضاییه پیگیریهای لازم را از مراجع قانونی و همچنین مجامع بینالمللی صورت خواهند داد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، از مردم مومن، ولایتمدار، بزرگوار و شریف شهرستان لامرد به دلیل صبر، استقامت و همراهیشان صمیمانه تشکر کرد.
نایبرئیس مجلس در این بازدید، ضمن بررسی میدانی ابعاد خسارات وارده، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت خانوادههای آسیبدیده و اقدامات انجامشده برای جبران خسارات قرار گرفت.
سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولین بنیاد مسکن نیز در این بازدید، نایبرئیس مجلس را همراهی کردند.
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