پوتین بر حمایت روسیه از وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در تماس تلفنی با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، درباره آخرین تحولات این کشور و چشمانداز توسعه روابط دوجانبه گفتوگو کرد.
کرملین اعلام کرد مسکو موضع اصولی خود در حمایت از وحدت سوریه، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ میکند و بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای ثبات بلندمدت و بازسازی سوریه تأکید دارد.
دو طرف در این گفتوگو همچنین آمادگی خود را برای تعمیق گفتوگوی سیاسی و گسترش همکاریها در حوزههای تجاری، اقتصادی و انسانی اعلام کردند.
بر اساس بیانیه کرملین، همکاریهای دوجانبه در دیگر زمینهها نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تداوم رایزنی میان دو کشور تأکید شد.
یکی از محورهای مهم این گفتوگو، تفاهمنامه ۹ اوت درباره بازتنظیم وضعیت پایگاه هوایی حمیمیم و تأسیسات پشتیبانی لجستیکی روسیه در طرطوس بود.
وزارت خارجه روسیه پیشتر این تفاهمنامه را گامی مهم در همکاری نظامی میان مسکو و دمشق دانسته بود و وزارت خارجه سوریه نیز از تعیین چارچوب مرحله آینده همکاری دو کشور درباره این دو پایگاه خبر داده بود.
در همین حال، روسیه در اوایل ماه جاری دیمیتری دوگادکین را بهعنوان سفیر جدید خود در سوریه منصوب کرد.
احمد الشرع نیز ۲۸ ژانویه گذشته در دومین سفر خود به مسکو پس از آغاز دوره ریاستجمهوریاش در سوریه، با پوتین دیدار و درباره روابط دوجانبه و راههای تقویت همکاری میان دو کشور رایزنی کرده بود.
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