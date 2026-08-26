به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، علی نیکزاد چهارشنبه در جلسه جمعبندی مصوبات سفر نظارتی به شهرستان لامرد گفت: ما وظیفه داریم به مردم در حوزههای مختلف خدمترسانی کنیم و این نعمتی است که خداوند در اختیار ما گذاشته تا مشکلات مردم را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: باید همه در خدمترسانی به مردم جدیت به خرج دهند و هیچ عذری نسبت به کمکاریها پذیرفته نیست، هر کسی در جمهوری اسلامی ایران صاحبمنصب میشود باید شب و روز نشناسد و وقت خود را صرف مردم کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی وعدهای به مردم داده میشود، باید به عهد پایبند بود و این موضوع در شرع مقدس ما مورد تاکید قرار گرفته است.
نیکزاد افزود: بنابراین ما در سفرهای نظارتی میخواهیم گرهای از مشکلات شهرستانها باز شود و این کار را با همکاری وزارتخانهها انجام میدهیم.
وی ادامه داد: اکنون در این جلسه مصوباتی را با حضور دستگاههای اجرایی خواهیم داشت و باید به این تعهدات عمل کنیم، زیرا نمیشود فقط گفتاردرمانی کرد لذا این مصوبات را در هفتههای آینده در مجلس پیگیری میکنیم تا ببینیم چه میزان پیشرفت داشته و عملا محقق شدهاند.
مصوبات حوزه آب و وزارت نیرو
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست جمعبندی، مصوباتی صورت گرفت که بر اساس آن، در خصوص شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت مقرر شد در طرح خط آبرسانی محرم، سهمیه شهرستان لامرد به میزان ۵۰ لیتر بر ثانیه به حجم آب فعلی اضافه شود.
نیکزاد افزود: همچنین مقرر شد شرکت فرا آبرسان سرزمین، طرح احداث آبشیرینکن پارسیان را در اسرع وقت تکمیل و به بهرهبرداری برساند که پارسیان، بوشهر و فارس در اولویت مصرف خواهند بود.
وی ادامه داد: در خصوص قیمت خرید تضمینی آب، با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت مهندسی آبفای کشور نهایی و پرداخت شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین پیرو تماس تلفنی و ارجاع نامهای با موضوع ثبت سفارش تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات و تجهیزات آبگیر و آبشیرینکن، معاونت ماشینآلات وزارت صمت همکاری لازم را داشته باشد.
نیکزاد افزود: در خصوص تسهیلات ریالی مورد نیاز برای خرید تجهیزات آبگیر و آبشیرینکن، پس از تایید نهایی معاونت آب وزارت نیرو، از طریق مجلس پیگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تکمیل طرح انتقال آب از خط محرم به گلهدار، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی استان و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نیز توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران تامین شود.
مصوبات راه، راهداری و بنیاد مسکن
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز برای تکمیل طرح احداث قطعه دوم جاده لامرد به خنج به طول ۲۴ کیلومتر، مقرر شد پیرو توافق صورتگرفته درباره انعقاد تفاهمنامهای فیمابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، مبلغ سه هزار میلیارد ریال توسط وزارت نفت و یک هزار میلیارد ریال توسط وزارت راه و شهرسازی با تخصیص ۱۰۰درصدی ردیف بودجه اختصاص داده شود.
نیکزاد افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی مقدمات لازم را برای اخذ تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به مبلغ سه هزار میلیارد ریال با عاملیت بانک ملی ایران فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، مقرر شد برای طرح تکمیل بهسازی جاده روستایی علامرودشت به احشام، یک هزار تن قیر و ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی تخصیص داده شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مقرر شد تسهیلات قرضالحسنه به آسیبدیدگان از چهار میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یابد و کمک بلاعوض از یک میلیارد ریال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کند.
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