به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه هند رجب و مرکز حقوقی فلسطین اعلام کردند موفق شدهاند مجوز سفر آریه کینگ، معاون شهردار قدس اشغالی، به کانادا را لغو کنند.
این دو نهاد در بیانیهای با اشاره به این اقدام، ابراز امیدواری کردند که روند مشابهی در آمریکا نیز دنبال شود.
این اقدام کانادا پس از ارائه یک شکایت کیفری رسمی صورت گرفت. همزمان، مؤسسه هند رجب درخواستی را به وزارت دادگستری آمریکا ارائه کرده و خواستار رسیدگی قضایی به اتهامات مطرحشده علیه کینگ پیش از سفر احتمالی او به آمریکا در ۳۱ اوت شده است.
بر اساس این درخواست، کینگ که تابعیت دوگانه بریتانیایی و اسرائیلی دارد، به تحریک به نسلکشی در غزه و اراضی فلسطینی اشغالی متهم شده است.
این اتهامات به مواضع و درخواستهای مکرر او برای توقف کمکهای بشردوستانه به غزه، حمایت از کوچ اجباری فلسطینیان و فعالیت علیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) مربوط میشود.
این نهاد همچنین کینگ را به ارتکاب جنایت جنگی بر اساس قوانین آمریکا، از جمله در ارتباط با سلب سازمانیافته مالکیت فلسطینیان و انتقال اجباری آنان از محلههایی در قدس شرقی اشغالی مانند شیخ جراح و سلوان، متهم کرده است.
جیک روم، نماینده این مؤسسه در آمریکا، خواستار بازداشت و محاکمه کینگ شد و دیاب ابوجهجه، مدیرکل مؤسسه هند رجب، نیز تأکید کرد که ارتکاب جرایم بینالمللی باید با پیامدهای حقوقی بینالمللی همراه باشد.
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