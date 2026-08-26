هفته وحدت فارس با محوریت قرآن، همدلی و جهاد تبیین

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، گفت: هفته وحدت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی مشترکات امت اسلامی و تقویت پیوندهای برادری و همدلی میان مسلمانان است و تلاش شده برنامه‌های امسال نیز با رویکردی مردمی، فرهنگی، قرآنی و تبیینی طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۲۲ برنامه و اقدام در قالب‌های مختلف افزود: این برنامه‌ها حوزه‌هایی همچون کارگاه‌های آموزشی، اقدامات میدانی، برنامه‌های تبیینی، نشست‌ها و دیدارها، فعالیت‌های فرهنگی، اعزام و تبلیغ، پوشش رسانه‌ای، محافل قرآنی و اقدامات پشتیبانی را دربرمی‌گیرد.

برگزاری جشن‌های هفته وحدت در شهرهای فارس

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: یکی از بخش‌های اصلی برنامه‌ها، برگزاری همایش‌ها و جشن‌های هفته وحدت در سطح استان است که از دوم تا هشتم شهریورماه با حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان با بیان اینکه در این ایام برنامه‌های جشن در شهرستان‌های مختلف فارس پیش‌بینی شده است، گفت: اوز، خنج، فیروزآباد، قیروکارزین، شیراز، گله‌دار، اهل، خوز، لطیفی و لار از جمله مناطقی هستند که میزبان برنامه‌های گرامیداشت هفته وحدت خواهند بود.

وی افزود: جشن «امت احمد» نیز به عنوان یکی از برنامه‌های محوری این هفته برگزار می‌شود تا جلوه‌ای از محبت به پیامبر رحمت(ص) و انسجام و همدلی امت اسلامی به نمایش گذاشته شود.

قرآن؛ محور برنامه‌های فرهنگی هفته وحدت فارس

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه قرآن کریم در ایجاد وحدت میان مسلمانان گفت: قرآن مهم‌ترین محور مشترک همه مسلمانان است و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از برنامه‌های هفته وحدت در فارس با محوریت ترویج فرهنگ و معارف قرآنی طراحی شده است.

وی افزود: آذین‌بندی مساجد و فضاسازی فرهنگی متناسب با هفته وحدت، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و تبیین جایگاه قرآن در همبستگی امت اسلامی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش است.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی جنگ شناختی و روشنگری درباره شیوه‌های مقابله با عملیات رسانه‌ای و فکری دشمن نیز در دستور کار قرار دارد، چراکه امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه اسلامی، بهره‌گیری از جنگ شناختی و ترویج اختلاف است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های تبیینی با موضوع نقش جهاد تبیین در شرایط کنونی خبر داد و گفت: تبیین صحیح مسائل و افزایش آگاهی جامعه، نقش مهمی در خنثی‌سازی تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دارد و این موضوع به طور ویژه در برنامه‌های هفته وحدت دنبال خواهد شد.