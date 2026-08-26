به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، احمد کیخا در بازدید از محل جنایت اخیر آمریکا در شهرستان لامرد، با اشاره به ابعاد حمله صورت‌گرفته به مناطق مسکونی این شهرستان گفت: آمریکا یک دولت ذاتاً تروریستی است و تولدش با تروریسم و وحشی‌گری همراه بوده و این خصلت همچنان در رفتار آن ادامه دارد.

وی افزود: حمله آمریکا به لامرد هیچ توجیهی نداشت و هر چهار موشکی که به این شهرستان اصابت کرده، مناطق کاملاً مسکونی را هدف قرار داده است؛ در میان شهدای این جنایت، پرستار، مادر، کارگر و حتی نوزاد حضور دارند و هیچ‌یک نظامی نبوده‌اند.

کیخا با بیان اینکه این جنایت باید به‌عنوان سند مظلومیت مردم ایران و جنایت آمریکا روایت شود، ادامه داد: رسانه‌ها باید این مظلومیت را به‌درستی روایت کنند؛ چراکه اینجا هم سند جنایت و پستی آمریکا و هم سند اقتدار ایران اسلامی و جبهه مقاومت است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به حضور در محل شهادت جمعی از مردم لامرد گفت: اینجا مقتل شهدا و قطعه‌ای از بهشت است و نباید با نگاه عادی به این مکان قدم گذاشت.

وی تصریح کرد: در کوچه‌های اطراف این منطقه می‌توان دید که جرم این شهدا تنها ضد ظلم بودن و حمایت از مظلوم بوده است و همین مسئله عمق جنایت صورت‌گرفته را نشان می‌دهد.

لامرد باید به نماد جنایت آمریکا تبدیل شود

کیخا هدف از سفر خود به لامرد را مشاهده مستقیم ابعاد این جنایت عنوان کرد و گفت: علت حضور بنده در این مشهدالشهدای ایران این بود که از نزدیک شرایط را ببینم و این حضور، حداقل کاری است که می‌توان انجام داد تا رسانه ملی بتواند روایت‌های ارزشمندتر و دقیق‌تری از این حادثه ارائه کند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه لامرد در روایت جنایت آمریکا افزود: لامرد قهرمان و قلب تپنده مظلومیت است و باید به نقطه‌ای تبدیل شود که هرگاه نام آن شنیده می‌شود، جنایت و پستی آمریکا در ذهن‌ها تداعی شود.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به ابعاد حمله به این شهرستان اظهار کرد: اینکه در شهری کوچک و کاملاً مسکونی، چنین حجم گسترده‌ای از ترکش و آثار حمله به جا گذاشته شود، نشان‌دهنده اوج جنایتی است که رخ داده است.

آمریکا در لامرد مردم عادی را هدف قرار داد

کیخا با بیان اینکه لامرد باید به یک نماد تبدیل شود، گفت: رسانه ملی بیش از گذشته پای کار لامرد خواهد آمد و تلاش می‌کنیم ابعاد مختلف این حادثه و روایت خانواده‌های شهدا را به گوش مردم ایران برسانیم.

وی با اشاره به تفاوت‌های حادثه لامرد با دیگر مناطق هدف حملات افزود: در لامرد با یک اتفاق متفاوت مواجه هستیم و ابعاد حمله نشان می‌دهد که ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و افزایش تلفات انسانی، از اهداف این اقدام بوده است.

کیخا با بیان اینکه تنوع شهدای لامرد، روایت‌های متعددی را پیش روی رسانه‌ها قرار می‌دهد، ادامه داد: قصه لامرد با بسیاری از مناطق دیگر متفاوت است و تنوع قربانیان و خانواده‌های داغدار، عمق عاطفی و انسانی ویژه‌ای به این حادثه بخشیده است.

وی تأکید کرد: لامرد باید سند پستی، سیاهی و پلیدی آمریکا باشد تا مردم بیش از گذشته به عمق رفتارهای جنایتکارانه این رژیم پی ببرند و دیگر کسی نتواند چهره آمریکا را بزک کرده و جنایت‌های آن را توجیه کند.