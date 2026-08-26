انتقاد مدیر حوزه علمیه فارس از تعلل در اجرای قانون حجاب

به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی مدیر حوزه علمیه فارس، نشست شورای نهادهای حوزوی با انتقاد از برخی مواضع مطرحشده درباره اجرای قانون حجاب و عفاف اظهار کرد: نمیتوان قوانین مصوب مجلس را صرفاً به بهانه شرایط جنگی یا مشکلات معیشتی مردم کنار گذاشت و اجرای آنها را متوقف کرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید مسیر قانونی خود را طی کند، افزود: اگر در جامعه مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود دارد، باید برای حل آنها برنامهریزی و اقدام شود، اما این مسائل نباید موجب شود قوانین مصوب کشور بلااجرا باقی بماند.
مدیر حوزه علمیه فارس با بیان اینکه ساماندهی وضعیت حجاب نیازمند اقدامی منسجم و سازمانیافته است، خاطرنشان کرد: حوزه علمیه برای ورود جدیتر به این عرصه تصمیم گرفته است زمینه راهاندازی تشکلهای مردمنهاد را فراهم کند تا فعالیتها از حالت پراکنده خارج شده و در قالب یک حرکت نظاممند و هدفمند دنبال شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمودی ادامه داد: نخستین گام برای این اقدام، تدوین یک طرح جامع و عملیاتی است که در همین راستا با همکاری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، موضوع پیگیری و تدوین طرح مورد نظر دنبال خواهد شد.
وی حوزههای علمیه را پناهگاه همیشگی مردم در مسائل اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: حوزه بر اساس وظیفه ذاتی و رسالت تاریخی خود در مسائل فرهنگی جامعه پیشگام بوده و امروز نیز نمیتواند نسبت به تحولات فرهنگی و اجتماعی بیتفاوت باشد.
مدیر حوزه علمیه فارس با بیان اینکه موضوع حجاب به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، افزود: ساماندهی وضعیت فرهنگی جامعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب باید با رویکردی اقناعی، مردمی، منسجم و همراه با شناخت دقیق از شرایط جامعه دنبال شود.
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