درگیری شیعه-شیعه در عراق توهم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، امروز چهارشنبه بر ضرورت حل‌وفصل پرونده انحصار سلاح در دست دولت، بدون توسل به تشدید تنش یا رویارویی تأکید کرد.

مالکی در دیدار با شماری از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی گفت: عراق در مرحله‌ای حساس قرار دارد که نیازمند سطح بالایی از حکمت و مسئولیت‌پذیری است.

وی همچنین به تلاش‌هایی برای شعله‌ور کردن آتش در عرصه سیاسی و ایجاد آشفتگی در صحنه سیاسی اشاره کرد و افزود که ائتلاف هماهنگی شیعیان همچنان به حمایت خود از دولت ادامه می‌دهد و این رویکرد با هدف حفظ ثبات کشور و منافع عالی عراق اتخاذ شده است.

وی بر ضرورت حل‌وفصل پرونده انحصار سلاح در دست دولت، دور از تشدید تنش یا رویارویی تأکید کرد و هشدار داد: تبدیل این پرونده به درگیری میان دولت و گروه‌های مسلح بسیار خطرناک خواهد بود و می‌تواند ثبات عراق را تهدید کرده و زمینه را برای شکل‌گیری مواضع سیاسی متفاوت فراهم کند.

رئیس ائتلاف دولت قانون خاطرنشان کرد: هرگونه رویارویی داخلی، خسارتی برای تمام عراق خواهد بود، نه یک طرف یا یک مؤلفه خاص.

وی افزود: کسی که تصور می‌کند هرگونه درگیری احتمالی، یک درگیری شیعه-شیعه خواهد بود، در اشتباه است؛ زیرا پیامدهای آن دولت، جامعه و تمامی مؤلفه‌های عراق را دربر خواهد گرفت.

مالکی تأکید کرد: دولت و ائتلاف هماهنگی شیعیان اجازه نخواهند داد کشور به سمت جنگ داخلی و درگیری مسلحانه داخلی کشیده شود.

وی افزود: از این رو، ضروری است یک دیدگاه ملی و منطقه‌ای روشن شکل بگیرد تا از قرار گرفتن عراق در معرض خطرات جلوگیری کند و مانع از تبدیل شدن این کشور به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا رقابت بر سر منافع منطقه‌ای و بین‌المللی شود؛ به‌گونه‌ای که امنیت، حاکمیت و ثبات عراق حفظ شود.

وی در ادامه بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه دولت و تعیین تکلیف وزارتخانه‌های خالی تأکید کرد و گفت که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز همین تمایل را برای تعیین تکلیف این پرونده دارد.

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