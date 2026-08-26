به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، در نشست شورای نهادهای حوزوی فارس با اشاره به اهمیت مسئله زیست عفیفانه اظهار کرد: امروز مسئله زیست عفیفانه و موضوع حجاب و عفاف در جامعه به یک مسئله چندوجهی تبدیل شده و متأسفانه در برخی موارد تلاش میشود این موضوع صرفاً در قالب یک مسئله سیاسی یا امنیتی دیده شود؛ در حالی که حجاب پیش از هر چیز یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: اگر قرار باشد در حوزه حجاب و عفاف اقدام مؤثر و ماندگاری انجام شود، باید ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و رسانهای این مسئله مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان صرفاً با یک شیوه به سراغ چنین موضوع پیچیدهای رفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فعالیت جریانهای معاند در حوزه مسائل فرهنگی تصریح کرد: دشمن تلاش میکند از موضوع حجاب به عنوان دستاویزی برای ایجاد شکاف اجتماعی و در نهایت تغییرات سیاسی استفاده کند؛ ازاینرو لازم است مسئولان و نهادهای فرهنگی با هوشیاری بیشتری نسبت به تحولات این عرصه عمل کنند.
وی با اشاره به حساسیت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز گفت: همانگونه که امام شهید بر حفظ هویت دینی و فرهنگی شیراز تأکید داشت، نباید اجازه داد هویت دینی، فرهنگی و تاریخی این شهر تحت تأثیر جریانهای فرهنگی بیگانه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین ولدان فضای مجازی را یکی از مهمترین عرصههای فعالیت جریانهای فرهنگی معارض دانست و اظهار کرد: معاندین با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی و استفاده از افراد و شبکههای خود، برنامههایی حسابشده برای ترویج فساد و بیعفتی در جامعه دنبال میکنند.
وی ادامه داد: مقابله با این جریانها نیازمند شناخت دقیق میدان و طراحی برنامه فرهنگی متناسب با آن است؛ چراکه فعالیتهای فرهنگی معارض در بسیاری از موارد به صورت پراکنده و اتفاقی انجام نمیشود، بلکه دارای طراحی، هدفگذاری و پیوست رسانهای است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر مشترک میان نهادهای فرهنگی و حوزوی استان گفت: اقدامات فرهنگی ارزشمندی با پیشگامی حوزه علمیه برای حل مسائل فرهنگی جامعه آغاز شده است، اما این اقدامات زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همه نهادهای مرتبط حضور فعال داشته باشند و یک اتاق فکر مشترک برای رصد، تحلیل و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل شود.
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