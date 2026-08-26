به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین احمدی، رئیس بنیاد بینالمللی غدیر فارس، در نشست شورای نهادهای حوزوی گزارشی از فعالیتها و برنامههای بنیاد ارائه کرد و از تلاشهای شورای نهادهای حوزوی استان برای ایجاد هماهنگی میان مجموعههای حوزوی و انقلابی قدردانی کرد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای حوزوی اظهار کرد: هماهنگی و همافزایی میان مجموعههای حوزوی میتواند زمینهساز نقشآفرینی مؤثرتر حوزه در مسائل فرهنگی و اجتماعی استان باشد و از موازیکاری و پراکندگی فعالیتها جلوگیری کند.
رئیس بنیاد بینالمللی غدیر فارس همچنین از برگزاری همایش بینالمللی غدیر در استان فارس خبر داد و گفت: در حاشیه این برنامه، جشنواره شعر نیز برگزار خواهد شد که شاعران و فعالان فرهنگی از ۲۲ استان کشور در آن حضور خواهند داشت.
وی بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای ترویج معارف اهلبیت(ع) و تقویت هویت دینی جامعه تأکید کرد و فعالیتهای فرهنگی را یکی از مهمترین عرصههای مقابله با هجمههای اعتقادی و فرهنگی دانست.
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