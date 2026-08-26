به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و تأثیر افکار عمومی این کشور بر تصمیمات دولت، گفت: مخالفت با جنگ ایران در آمریکا در حال عبور از سطح اعتراضات خیابانی و تبدیل شدن به یک مطالبه سیاسی در کنگره و جریان‌های حزبی است.

ایزدی با اشاره به دغدغه‌های انتخاباتی رؤسای جمهور آمریکا اظهار کرد: چه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و چه رؤسای جمهور دیگر این کشور، دغدغه انتخاباتی دارند؛ چه زمانی که بخواهند خود را برای دور بعدی ریاست‌جمهوری آماده کنند و چه مانند ترامپ که در دوره پایانی ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و انتخابات کنگره را پیش رو دارد.

وی افزود: انتخابات کنگره آمریکا در آبان‌ماه برگزار می‌شود و اگر دموکرات‌ها بتوانند اکثریت را به دست آورند، ترامپ در زمینه تأیید بودجه با مشکل مواجه خواهد شد؛ چه بودجه جنگ و چه بودجه‌های دیگری که دولت آمریکا به آنها نیاز دارد. از این جهت، افکار عمومی می‌تواند بر تصمیمات رئیس‌جمهور تأثیرگذار باشد، اما پس از عبور از انتخابات، میزان توجه رئیس‌جمهور به افکار عمومی از این منظر سیاسی کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: ترامپ نگران است که اگر بخواهد سیاست فعلی خود را چه در رابطه با ایران و چه در پرونده‌های دیگر ادامه دهد و در افکار عمومی آمریکا با مخالفت اکثریت مردم مواجه شود، در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود.

وی با اشاره به مخالفت گسترده مردم آمریکا با جنگ گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مردم آمریکا مخالف جنگ هستند و این مخالفت در میان جوانان گسترده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که در برخی نظرسنجی‌ها بیش از ۸۰ درصد افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله مخالفت خود را با جنگ اعلام کرده‌اند. این مسئله برای دولت آمریکا تبعات سیاسی دارد.

قدرت کنگره آمریکا برای توقف برنامه‌های دولت

ایزدی درباره نقش کنگره آمریکا در محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور اظهار کرد: در آمریکا مانند بسیاری از کشورها، بودجه توسط قوه مقننه نوشته و تصویب می‌شود، اما کنگره آمریکا از این جهت قدرت بیشتری دارد که بودجه‌ها را به شکل جزئی و ریز تصویب می‌کند و در نتیجه قدرت گسترده‌تری برای متوقف کردن برنامه‌های دولت دارد.

وی ادامه داد: اگر کنگره با سیاستی که رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی دنبال می‌کند مخالف باشد، می‌تواند حتی منابع مالی مربوط به اجرای آن سیاست را متوقف کند. برای مثال، اگر پروژه‌ای نیازمند اتاق، نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه باشد، کنگره می‌تواند با تصویب نکردن بودجه مربوط به آن، عملاً اجرای پروژه را متوقف کند.



استیضاح ترامپ و نقش انتخابات کنگره

وی در ادامه درباره امکان استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا بیان کرد: ترامپ اخیراً درباره این موضوع صحبت کرده است. در آمریکا برخلاف برخی کشورها، اگر مجلس نمایندگان به استیضاح رأی دهد، پرونده باید در سنا نیز به رأی گذاشته شود و برای محکومیت رئیس‌جمهور به رأی دو سوم سناتورها نیاز است.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در چنین شرایطی باید تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز علیه ترامپ رأی دهند. در دو استیضاح قبلی ترامپ چنین اتفاقی نیفتاد، اما به هر حال، شکل‌گیری چنین پرونده‌ای برای رئیس‌جمهور هزینه سیاسی و زمانی دارد و می‌تواند بخش قابل توجهی از وقت دولت را به خود اختصاص دهد.

مخالفت با جنگ ایران در آمریکا وارد عرصه سیاسی شده است

ایزدی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت با جنگ ایران در آمریکا از سطح اعتراضات خیابانی عبور کرده و به یک مطالبه سیاسی در کنگره و جریان‌های حزبی تبدیل شده است، گفت: این اتفاق تا حدی رخ داده است؛ در دو مورد، نمایندگان درگیر این موضوع شدند و تعدادی از جمهوری‌خواهان نیز همراهی کردند و قطعنامه‌هایی علیه جنگ صادر شد.

وی درباره تأثیر این مسئله بر تصمیمات آینده کاخ سفید اظهار کرد: فشار سیاسی بسیار زیاد بود و ترامپ نیاز داشت فضای تنفسی پیدا کند. در همین چارچوب، متنی تصویب شد که در آن حتی مواردی مانند سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران مطرح شده بود و تلاش شده بود شرایطی ایجاد شود که ایران نیز نسبت به آن واکنش مثبت داشته باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: اما زمانی که به تعبیر معروف، «خرشان از پل گذشت»، به مسیر قبلی خود بازگشتند. قرار بود ۶۰ روز مذاکره انجام شود، اما هنوز به روز سی‌ام نرسیده بودیم که آمریکایی‌ها بمباران‌های جنوب کشور را آغاز کردند.

وی افزود: آن فشار سیاسی باعث شد آمریکا برای کاهش فشارها در مقطعی به دنبال راه تنفس باشد. در چند روزی که تنگه هرمز باز بود، آنها توانستند حدود ۳۰۰ میلیون بشکه بیشتر نفت خارج کنند و زمانی که مشکلات اقتصادی‌شان تا حدی کاهش پیدا کرد، دوباره به همان رویکرد معمول خود بازگشتند.

لابی اسرائیل همچنان بر سیاست آمریکا تأثیرگذار است

این استاد دانشگاه تأکید کرد که پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره لزوماً به معنای پایان فشارهای سیاسی برای ادامه جنگ نیست و گفت: رئیس‌جمهور آمریکا ابزارهای دیگری نیز در اختیار دارد. در بحث جنگ ایران، لابی اسرائیل نیز فعال است و حتی اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را با اختلاف کمی به دست آورند، ممکن است در حزب دموکرات افرادی وجود داشته باشند که همچنان از جنگ حمایت کنند.

وی افزود: حتی در ماه‌های گذشته نیز برخی دموکرات‌ها برخلاف دیگر اعضای حزب، به مواضع موافق جنگ رأی داده‌اند. بنابراین، این مسئله نیز اهمیت دارد.

ترامپ ترجیح می‌دهد پرونده جنگ ایران پیش از انتخابات بسته شود

ایزدی با اشاره به زمان باقی‌مانده تا انتخابات کنگره آمریکا اظهار کرد: اگر انتخابات برگزار شود و پرونده جنگ ایران همچنان باز باشد، ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود فرصت بیشتری برای ادامه این مسیر خواهد داشت، زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری دیگری در پیش ندارد و پس از آن دوره ریاست‌جمهوری او به پایان می‌رسد.

وی گفت: از این جهت بهتر است پرونده ایران و جنگ پیش از انتخابات بسته شود. دو، سه ماهی تا انتخابات آبان باقی مانده و ترامپ باید به این نتیجه برسد که به اهدافی که برای حمله به ایران داشته، دست پیدا نخواهد کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: ترامپ باید به این یقین برسد که نمی‌تواند به اهداف خود برسد تا بتواند پس از آن اعلام پیروزی کند. معمولاً زمانی که شکست رخ می‌دهد، تلاش می‌شود با اعلام پیروزی سیاسی، واقعیت شکست پوشانده شود. اکنون نیز گاهی ترامپ از عباراتی مانند «ارتش آنها را نابود کردیم» یا «رهبرشان را کشتیم» استفاده می‌کند و تلاش دارد از این طریق روایت پیروزی ارائه دهد.

هدف اصلی آمریکا، نفت و گاز ایران است

ایزدی در ادامه درباره اهداف آمریکا از حمله به ایران گفت: این مسئله تا حدی به خود ما نیز برمی‌گردد. باید روشن شود که چرا به ایران حمله کردند. یکی از مخاطبان ممکن است بپرسد آیا ممکن است برای نفت، انسان کشته شود؟ پاسخ این است که در تاریخ روابط ایران و آمریکا نمونه چنین مسئله‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد اظهار کرد: هفته گذشته سالگرد کودتای ۲۸ مرداد بود. آمریکایی‌ها در آن مقطع علیه دولت مرحوم محمد مصدق کودتا کردند؛ نه به دلیل مسئله هسته‌ای، نه به دلیل توان موشکی و نه به دلیل نفوذ منطقه‌ای ایران، بلکه یکی از عوامل اصلی آن مسئله نفت بود.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: مصدق فردی بسیار مذهبی نبود و حزب‌اللهی هم به معنای امروز نبود، اما علیه او به دلیل مسئله نفت کودتا کردند. امروز نیز یکی از دلایل اصلی فشار آمریکا، تصاحب نفت و گاز ایران است.

وی تأکید کرد: ترامپ باید متوجه شود که نه‌تنها نفت و گاز ایران در اختیار آمریکا قرار نخواهد گرفت، بلکه نفت و گاز منطقه نیز ممکن است از دسترس آنها خارج شود.

ایزدی با اشاره به اظهارات سردار رضایی درباره ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی منطقه گفت: نکته‌ای که در سخنان سردار رضایی مطرح شد، این بود که حتی یک قطره نفت این منطقه نباید صادر شود. این موضوع باید برای طرف مقابل قابل درک باشد.

وی افزود: اگر در شورای عالی امنیت ملی درباره این مسئله اجماع شود که تنها راه بسته شدن پرونده جنگ ایران این است که دولت آمریکا به این نتیجه برسد که ادامه جنگ برایش ضررش بیشتر از منفعت آن است، آن زمان جنگ را تمام خواهد کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر آمریکا احساس کند از ادامه جنگ می‌تواند به اهدافش برسد، جنگ را متوقف نخواهد کرد و ریسک‌های آن را نیز خواهد پذیرفت؛ حتی ممکن است به این امید باشد که جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره پیروز شوند و اگر دموکرات‌ها نیز با فاصله کمی پیروز شوند، بتواند همچنان مسیر جنگ را ادامه دهد.

ایران نباید اجازه دهد اقتصادش هدف قرار گیرد

ایزدی با تأکید بر ضرورت توجه به توانمندی‌های ایران اظهار کرد: اگر در کشور درباره وحدت صحبت می‌کنیم، وحدت باید حول موضوعاتی مانند منافع ملی و مقابله با فشارهای خارجی شکل بگیرد. در حکم مقام معظم رهبری برای فرمانده سپاه نیز بر توانمندی‌های تهاجمی تأکید شده است و باید این مسئله روشن باشد که ایران قرار نیست به همین شکل تماشا کند که اقتصادش نابود شود.

وی افزود: اگر آمریکا بخواهد اقتصاد ایران را نابود کند، باید بداند که این اقدام می‌تواند اقتصاد آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر قیمت نفت و گاز برای دو سال بالا بماند و منابع نفتی منطقه برای مدتی در دسترس نباشد یا با اختلال مواجه شود، این مسئله می‌تواند آثار جدی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.

شیشه عمر آمریکا دست ایران است

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به واکنش آمریکا در جریان تحولات اخیر منطقه گفت: دیدیم آمریکایی‌ها در چه شرایطی درخواست آتش‌بس کردند؛ زمانی که ایران و اسرائیل وارد مرحله‌ای شدند که ایران در پاسخ به حملات، یک سایت گاز در قطر را هدف قرار داد و نگرانی آمریکا این بود که چنین روندی ادامه پیدا کند.

وی افزود: این اتفاق نشان داد حتی یک ابرقدرت نیز زمانی که منافع اقتصادی و انرژی آن در معرض خطر قرار می‌گیرد، ممکن است درخواست آتش‌بس کند. به تعبیر دیگر، اقتصاد آمریکا در حقیقت تا حدی به منابع انرژی منطقه وابسته است و می‌توان گفت «شیشه عمر آمریکا» در این حوزه در اختیار ایران و منطقه قرار دارد.

دیپلماسی تنها ابزار سیاست خارجی نیست

ایزدی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ابزارهای قدرت در سیاست خارجی اظهار کرد: از این ابزار اقتصادی باید استفاده شود. ما ابزار سیاسی نیز در اختیار داریم و در حال مذاکره با آمریکایی‌ها هستیم، اما اگر سال‌هاست فضای دیپلماسی را تجربه کرده‌ایم و این ابزار تاکنون نتیجه مطلوب نداده است، بسیار بعید است که صرفاً با تکرار همان روش بتوان به نتیجه متفاوتی رسید.

وی ادامه داد: در سیاست خارجی کشورها فقط ابزار دیپلماسی وجود ندارد؛ ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز وجود دارند. اگر یک ابزار پاسخ نداد، باید از ابزارهای دیگر استفاده کرد. اگر علاقه خاصی به مذاکره داشته باشید و با وجود مشاهده بی‌نتیجه بودن آن، همچنان آن را رها نکنید و از ابزارهای دیگر استفاده نکنید، طرف مقابل نیز متوجه این موضوع خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد طرف مقابل با استفاده از فضای مذاکره، کشور را تا انتخابات سرگرم کند و سپس بعد از انتخابات مشکلات جدیدی ایجاد شود. بنابراین، لازم است مجموعه ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک کشور به‌صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

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