اخراج رایزن فرهنگی ایران، وحشت غرب از نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر امروز (۴ شهریور ماه) نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی ایران در فرانسه پس از بازگشت اجباری از پاریس با حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور سکان‌دار دیپلماسی عمومی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تصمیم دولت فرانسه در اخراج نماینده فرهنگی کشورمان اظهار کرد: اقدام غیرقابل توجیه یکی از قطب‌های فرهنگی جهان، به نوعی نقطه آشکارساز وحشت دستگاه‌های اطلاعاتی و دولتی کشورهای هم پیمان آمریکا، نسبت به عمق تاثیرگذاری فرهنگ و تمدن ایرانی در آن سوی مرزها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اثبات فعالیت‌های نامتعارف دو دیپلمات فرانسوی در خاک سرزمینی ایران آن هم در چنین برهه حساس تاریخی اعتبار این کشور را نزد مردم آزاد جهان دخدشه‌دار کرد.

ایمانی‌پور گفت: اخراج رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای امارات، کویت، کانادا، آلمان و اکنون فرانسه، نشان دهنده حساسیت ویژه‌ای است که نهادهای پنهان و آشکار قدرت بر روی قدرت نرم ایران و افراد دخیل در این روند دارند. حال این که خدمات ماندگار نمایندگان فرهنگی و اقدامات مانای آن‌ها در بسط صلح و ایجاد تعاملات حسنه با ملت‌های مختلف جهان هرگز فراموش نخواهد شد.

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