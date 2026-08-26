به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در سخنرانی خود در جلسه مجلس سنا، با انتقاد شدید از سهل‌انگاری مجرمانه دولت در قبال پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان تأکید کرد که اجرا نشدن این پروژه، خسارت بزرگی به معیشت و اقتصاد پاکستان وارد کرده است.

وی با طرح پرسش درباره اظهارات وزیر نفت پاکستان گفت: اگر این پروژه قابلیت اجرا نداشت، چرا توافق آن امضا شد؟ وی افزود: اگر این خط لوله ۲۰ سال پیش احداث شده بود، امروز چرخ صنعت کشور در حال حرکت بود.

راجه ناصر یادآور شد: پاکستان در گذشته، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌شدت درگیر جنگ با ایران بود، به کمک او شتافت و او را از این وضعیت خارج کرد.

وی از دولت پاکستان خواست با صراحت و قاطعیت به ترامپ اعلام کند که در مسیر اجرای این پروژه مهم ملی مانع‌تراشی نکند و تحریم‌هایی علیه پاکستان اعمال نکند.

در همین حال، علی پرویز ملک، وزیر نفت پاکستان، در سخنرانی خود در مجلس سنا گفت: ایران بخش قابل توجهی از کار مربوط به پروژه را در سمت خود تکمیل کرده است، اما به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها، پاکستان نتوانسته است پیشرفت قابل توجهی در این پروژه داشته باشد.

وی افزود: ایران برای حل این مسئله به دادگاه داوری نیز مراجعه کرده است و دولت پاکستان اکنون تلاش می‌کند راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند که برای هر دو کشور قابل قبول باشد.

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